새마을금고중앙회, 회장 선거 관련 입후보안내설명회 개최

권재희기자

입력2025.10.28 16:27

숏뉴스
중앙선거관리위원회 관리 아래 선거 진행
12월17일 투·개표 후 최종 당선자 결정

28일 서울 강남구 새마을금고중앙회 본부에서 중앙선거관리위원회 관계자가 오는 12월 17일 치러질 제20대 새마을금고중앙회장선거를 앞두고 입후보 절차 등을 설명하고 있다. 새마을금고중앙회

28일 서울 강남구 새마을금고중앙회 본부에서 중앙선거관리위원회 관계자가 오는 12월 17일 치러질 제20대 새마을금고중앙회장선거를 앞두고 입후보 절차 등을 설명하고 있다. 새마을금고중앙회

새마을금고중앙회는 28일 중앙선거관리위원회와 함께 서울 강남구 새마을금고중앙회 본부에서 12월 17일 치러지는 제20대 새마을금고중앙회장선거와 관련해 입후보안내설명회를 개최했다고 밝혔다.


이날 설명회에서는 입후보예정자 등을 대상으로 피선거권 및 (예비)후보자 등록신청, 선거절차, 선거운동방법 및 제한·금지행위에 관한 사항 등 선거 관련 사항에 대한 안내가 이뤄졌다.

예비후보자등록은 11월 4일부터 12월 1일까지 중앙선거관리위원회 위탁선거과에 직접 방문 또는 우편에 의한 서면제출을 통해 등록할 수 있다. 본 후보자등록 기간은 12월 2일부터 3일까지 2일간 진행된다.


예비후보자등록을 완료한 후보자는 전화·문자 등의 방법을 통해 선거운동을 할 수 있다.


한편, 이번 선거는 새마을금고법에 의거 중앙선거관리위원회에 위탁해 진행되며, 12월 17일 투·개표 절차를 거쳐 최종 당선자가 결정될 예정이다.

새마을금고중앙회 관계자는 "중앙선거관리위원회의 엄정한 관리 아래 선거가 진행되는 만큼, 그 어느 때보다 공정하고 깨끗한 선거가 될 것으로 기대한다"고 말했다.





권재희 기자 jayful@asiae.co.kr
