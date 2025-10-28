[포토] K-테크 쇼케이스 참석한 최태원 대한상의 회장

최태원 대한상공회의소 회장이 28일 경주엑스포공원에서 열린 'K-테크 쇼케이스'에 참석해 LG전자 OLED를 보고 있다.







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>