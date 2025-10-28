본문 바로가기
사회
경기교육청, 28일 학교 건설공사 담당기관 협력강화 워크숍

이영규기자

입력2025.10.28 14:30

숏뉴스
경기도교육청이 28일 경기도 광주시 곤지암리조트에서 '2025 시민감리단-업무담당자 협력 강화 워크숍'을 개최했다.


이번 행사는 학교 건설공사의 품질을 높이고 부실시공을 예방하기 위해 시민감리단과 교육청 업무담당자가 처음으로 한자리에 모였다는 점에서 의미를 더했다.

워크숍에서는 ▲시민감리단 제도 운영 성과 및 협력 아이디어 공유 ▲공종별 주요 시공 사례 개선 방안 논의 ▲품질·안전 확보를 위한 단계별 점검 항목 마련 등 공종별 분임 토론이 진행됐다.


경기도교육청이 28일 시민감리단 업무담당자 협력 강화 워크숍을 개최했다. 경기도교육청 제공

참석자들은 건축·토목·전기·기계 분야 사례를 중심으로 활발하게 의견을 나눴다. 학교 건설공사의 실질적인 품질 향상 방안과 부실시공 예방 대책을 논의하고, 특히 현장 중심의 협력체계 구축 필요성에 공감했다.


도교육청은 시민감리단과 업무담당자가 직접 만나 현장의 문제를 함께 논의한 이번 워크숍을 시작으로 앞으로도 소통과 협력을 통해 안전하고 신뢰받는 학교시설을 조성해 나갈 계획이다.




이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
