완주군, 내달 8~9일 '모악산 웰니스' 축제

'웰빙·건강·행복' 주제

운동회 등 즐길거리 풍성

전북 완주군이 내달 8~9일 전북도립미술관 야외광장 일원에서 웰빙·건강·행복을 주제로 '제3회 완주 모악산 웰니스 축제'를 연다.

제3회 완주 모악산 웰니스축제 포스터. 완주군 제공

28일 군에 따르면 이번 축제는 전국 100대 명산인 아름다운 모악산을 배경으로 다채로운 공연과 체험 프로그램, 먹거리 행사 등이 준비돼 있어 가족 단위 관광객은 물론 가을 나들이객들의 발길을 사로잡을 전망이다.

축제는 눈과 귀를 즐겁게 해줄 개막 축하공연을 비롯해 지역주민 공연과 다양한 이벤트가 마련돼 있으며, 남녀노소 누구나 참여할 수 있는 '헬스 릴레이 게임', '명랑 운동회' 등 참여형 프로그램 등도 더욱 풍성하게 진행돼 웃음과 활력을 더할 예정이다.

이와 함께 완주 지역의 신선한 농·특산품 판매존과 먹거리존을 비롯해 문화체험존을 운영해 축제장을 찾은 방문객들에게 완주의 맛과 멋을 동시에 느끼며 가을날의 잔잔한 힐링을 경험할 수 있을 것으로 기대된다. 자세한 행사 일정과 프로그램 정보는 축제 홈페이지 또는 완주군 관광축제과로 문의하면 된다.

유희태 군수는 "지친 일상에서 몸과 마음이 가벼워질 수 있도록 힐링 프로그램을 준비했다"며 "모악산 가을의 멋을 만끽하시며 힐링하는 시간이 되시길 바란다"고 말했다.





호남취재본부 백건수 기자 baekok@asiae.co.kr



