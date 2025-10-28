전자책·오디오북 16만종 서비스…출판진흥원 '온책방' 무료 제공

12월19일까지 무료 제공

예산 소진 시 조기 종료 가능

매월 전자책 3권, 오디오북 2권 대여 가능

한국출판문화산업진흥원은 이용자가 집, 학교, 직장, 대중교통 등 다양한 장소에서 전자책을 이용할 수 있도록 전자도서관 '온책방'을 운영한다. 온책방 전자도서관 웹사이트 또는 교보문고 전자도서관 애플리케이션에서 '온책방'을 검색해 이용하면 된다.

온책방은 국민 누구나 회원가입 후 매월 전자책 3권, 오디오북 2권을 14일간 무료로 대출할 수 있는 서비스다. 현재 온책방은 약 16만 종의 전자책 및 오디오북을 제공하며, 매달 최근 경향을 반영한 도서 추천 서비스도 운영하고 있다. 온책방 서비스는 오는 12월19일까지 제공되며, 예산 소진 시 조기 종료될 수 있다.

이용자는 온책방을 통해 디지털 독서의 장점인 휴대성과 접근성을 직접 체험해 볼 수 있다. 전자책의 본문 검색 및 형광펜, 메모, 책갈피 기능으로 보다 편리하게 독서를 즐길 수 있다. 전자책은 글자 크기 및 화면 밝기를 자유롭게 조절할 수 있으며, 오디오북은 재생 속도 조절, 건너뛰기가 가능해 개인 맞춤형 설정이 가능하다. 또한 지역서점 누리집인 '서점온'과 연계해, 이용자 주변의 서점과 도서관 정보를 함께 제공해 이용 편의성을 한층 높였다.

오는 11월10일부터 12월19일까지 '온책방 이용 경험 설문 이벤트'를 진행한다. 온책방 이용 후기와 의견을 남기면 참여자 중 추첨을 통해 도서문화상품권을 경품으로 제공할 예정이다.

출판진흥원 관계자는 "스마트폰, 태블릿 등 디지털 기기 이용 증가에 따라 전자책 독서율이 매년 상승하고 있다"며 "많은 분들이 일상 속에서 쉽고 편하게 전자책과 오디오북을 접할 수 있도록 온책방 서비스를 제공하게 됐다. 이번 사업을 통해 독서 문화가 세대와 지역을 넘어 확산하기를 바란다"고 밝혔다.





