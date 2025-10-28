본문 바로가기
삼육대, 한국진로교육학회 추계학술대회 개최

최영찬기자

입력2025.10.28 14:43

진로교육의 방향과 혁신 방안 모색

삼육대학교는 오는 29일 교내 요한관 홍명기홀에서 '새 정부에 바라는 진로교육 정책'을 주제로 한국진로교육학회 제61차 추계학술대회를 개최한다.

이번 학술대회는 삼육대, 한국고용정보원, 한국청소년정책연구원이 주최하고 한국진로교육학회가 주관하며, 한국직업능력연구원이 후원한다.


학술대회는 급변하는 사회·산업 환경 속에서 진로 교육의 정책적 방향을 모색하고, 새 정부 출범 이후의 주요 현안과 과제를 종합적으로 논의하기 위해 마련됐다.

개회식에서는 박완성 한국진로교육학회 학회장(삼육대 교양교육원 교수)의 개회사를 시작으로 ▲김용선 삼육대 부총장 ▲고혜원 한국직업능력연구원 원장 ▲이창수 한국고용정보원원장 ▲백일현 한국청소년정책연구원 원장 등이 축사한다.


이어 서우석 경인교대 교수가 '전생애 진로교육 실현 과제(초·중등·대학·성인기)'를 주제로 기조강연한다.


세션 발표에서는 ▲2022 개정 교육과정 내실화 방안(정윤경 한국직업능력연구원 선임연구위원) ▲대학 자유전공제에 따른 진로교육 방안(곽미선 한성대 상상력인재학부 교수) ▲산업전환 및 노동시장 변화에 따른 진로·경력개발(고재성 한국고용정보원선임연구위원) 등 발표와 토론이 진행된다.

마지막 종합토론에서는 각 세션 발표자와 토론자들이 새 정부 진로 교육 정책의 방향성과 현장 적용 가능성을 중심으로 심도 있는 논의를 이어간다. 좌장은 박 회장이 맡는다.


제해종 삼육대 총장은 "이번 학술대회가 정책과 교육 현장이 조화를 이루는 진로 교육의 미래상을 함께 모색하는 자리가 되길 바란다"고 말했다.





최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

