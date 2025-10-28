베네데토 비냐 페라리 글로벌 CEO 방한…"한국은 중요한 시장"

지난 23일 페라리코리아 합작법인 공식 행사

베네데토 비냐(Benedetto Vigna) 페라리 글로벌 최고경영자(CEO)가 한국을 공식 방문해, 브랜드 차원에서 한국 시장의 중요성을 강조했다.

페라리코리아는 비냐 CEO가 지난 23일 서울 워커힐 호텔에서 열린 페라리코리아의 첫 공식 행사 '페라리 아말피 코리아 프리미어(Ferrari Amalfi Korea Premiere)' 고객 세션에 함께 참석했다고 28일 밝혔다.

비냐 CEO는 이날 환영사를 통해 한국 시장의 중요성을 언급했다. 그는 "한국 고객들의 열정은 타의 추종을 불허한다"며 "오랜 파트너인 FMK와의 강력한 신뢰를 바탕으로 고객들에게 페라리의 글로벌 비전과 완벽하게 부합하는 경험을 선사하기 위해 합작법인 형태의 직접 진출을 결정했다. 이 새로운 시작은 여러분 모두를 향한 페라리의 깊은 헌신을 의미한다"고 강조했다.

비냐 CEO는 이번 방한 기간 중, 10월 초 공식 출범한 페라리코리아의 신규 사무실을 방문해 임직원들을 격려하고 한국 시장에서의 성공적인 도약을 다짐하기도 했다.

페라리코리아의 첫 공식 행사를 통해 공개된 페라리 아말피는 '프런트 미드 V8쿠페' 모델이다. F154 엔진 계열의 최신형 3855cc 트윈 터보 V8 엔진을 탑재해 최고출력 640마력의 강력한 성능을 낸다.

새로운 합작법인인 페라리코리아는 페라리 본사의 글로벌 전략에 따라 차량 수입 및 인증, 마케팅, 커뮤니케이션, 딜러 네트워크 관리 등 국내 브랜드 운영을 총괄한다.

FMK는 딜러 파트너로서 현재의 전시장을 운영하며 고객 최접점에서 차량 판매와 애프터 세일즈 서비스를 전담한다. 양사는 강력한 파트너십을 기반으로 한국 시장에서 고객 중심의 운영을 이어가며 최상의 브랜드 경험을 제공한다는 포부를 밝혔다.





