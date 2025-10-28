본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

중기·벤처

수퍼연합회, ‘코리아 그랜드 페스티벌’ 참여…골목상권 활력 불어넣는다

김철현기자

입력2025.10.28 08:43

시계아이콘00분 36초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

전국 7개 조합·270개 점포 동참
내수 진작과 상생의 장 마련

한국수퍼마켓협동조합연합회는 전국 7개 회원조합과 270개 점포가 '코리아세일페스타'(코세페)에 참여한다고 28일 밝혔다. 올해 행사는 29일부터 내달 16일까지 진행되며, 동행축제·코리아듀티프리페스타와 통합된 국내 최대 규모의 쇼핑 축제 '코리아 그랜드 페스티벌'로 열린다.

수퍼연합회, ‘코리아 그랜드 페스티벌’ 참여…골목상권 활력 불어넣는다
AD
원본보기 아이콘

행사 기간 참여 점포에서는 햇반·라면·스팸·참치·장류·참기름 등 주요 식품류를 비롯해, 커피·과자·음료 등 기호식품, 휴지·샴푸·세제 등 생활필수품을 평균 20% 할인된 가격에 선보인다. 중소유통공동도매물류센터 출고가 기준으로 최대 41.5% 할인 제품도 마련돼 소비자가 실질적으로 체감할 수 있는 혜택을 제공할 예정이다. 특히 각 조합은 지역별 소비 성향과 고객층에 맞춘 맞춤형 할인 품목을 구성해, 골목상권 중심의 실질적인 내수 활성화를 도모한다.


송유경 수퍼연합회 회장은 "코세페 10주년을 맞아 270개 회원 점포가 함께 참여하게 된 것은 매우 뜻깊은 일"이라며 "내수 진작과 경제 활력을 목표로 한 이번 행사가 조합원 매출 증대와 골목상권 회복으로 이어질 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

송 회장은 이어 "경기남부조합의 경우 회원들의 적극적인 의지로 자부담 형태의 추가 참여 점포가 40개에 달할 정도로 현장 열기가 뜨겁다"며 "일부 조합에서는 더 많은 점포가 참여할 수 있도록 예산 증액을 요청하는 등 상생 의지가 확산되고 있다"고 덧붙였다.





김철현 기자 kch@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

인천에서 파리 가는데…"비행기 잘못 탄 줄, 태평양 건너 북극 위로 날아" 황당 인천에서 파리 가는데…"비행기 잘못 탄 줄, 태평... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"전기톱 강도단에 쓱~ 털리다니"… 위엄의 루브르 '대굴욕'

BYD의 '중국식 혁신', 세계를 압박하다

문재인 정권 '시즌2'?…1억 더 줘도 "안 팔아"

한강버스 다시 달린다

은행권, 4분기도 가계대출 죈다

"삼성전자 다음은 나" 증권사 17곳, 목표가 줄줄이 올린 곳은?

푸틴, 北최선희 만나 "북·러관계 계획대로 발전"

새로운 이슈 보기