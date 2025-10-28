수퍼연합회, ‘코리아 그랜드 페스티벌’ 참여…골목상권 활력 불어넣는다

전국 7개 조합·270개 점포 동참

내수 진작과 상생의 장 마련

한국수퍼마켓협동조합연합회는 전국 7개 회원조합과 270개 점포가 '코리아세일페스타'(코세페)에 참여한다고 28일 밝혔다. 올해 행사는 29일부터 내달 16일까지 진행되며, 동행축제·코리아듀티프리페스타와 통합된 국내 최대 규모의 쇼핑 축제 '코리아 그랜드 페스티벌'로 열린다.

행사 기간 참여 점포에서는 햇반·라면·스팸·참치·장류·참기름 등 주요 식품류를 비롯해, 커피·과자·음료 등 기호식품, 휴지·샴푸·세제 등 생활필수품을 평균 20% 할인된 가격에 선보인다. 중소유통공동도매물류센터 출고가 기준으로 최대 41.5% 할인 제품도 마련돼 소비자가 실질적으로 체감할 수 있는 혜택을 제공할 예정이다. 특히 각 조합은 지역별 소비 성향과 고객층에 맞춘 맞춤형 할인 품목을 구성해, 골목상권 중심의 실질적인 내수 활성화를 도모한다.

송유경 수퍼연합회 회장은 "코세페 10주년을 맞아 270개 회원 점포가 함께 참여하게 된 것은 매우 뜻깊은 일"이라며 "내수 진작과 경제 활력을 목표로 한 이번 행사가 조합원 매출 증대와 골목상권 회복으로 이어질 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

송 회장은 이어 "경기남부조합의 경우 회원들의 적극적인 의지로 자부담 형태의 추가 참여 점포가 40개에 달할 정도로 현장 열기가 뜨겁다"며 "일부 조합에서는 더 많은 점포가 참여할 수 있도록 예산 증액을 요청하는 등 상생 의지가 확산되고 있다"고 덧붙였다.





김철현 기자 kch@asiae.co.kr



