본문 바로가기
Dim영역
문화·라이프
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

문화일반

한국, 우즈베키스탄서 유물 보존기술 전수

이종길기자

입력2025.10.28 09:00

시계아이콘00분 28초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

문화유산연구원·ICCROM '콜아시아' 운영
3D 스캔·보존환경 모니터링 교육

콜아시아 개막식에서 인사말하는 임종덕 국립문화유산연구원장(오른쪽)

콜아시아 개막식에서 인사말하는 임종덕 국립문화유산연구원장(오른쪽)

AD
원본보기 아이콘

국립문화유산연구원이 우즈베키스탄 타슈켄트에서 아시아·태평양 지역 전문가 약 서른 명을 대상으로 유물 보존 기술을 전수한다. 3D 스캔, 보존환경 모니터링 등 첨단기술 교육을 3주간 진행한다.


연구원은 유네스코 산하 국제문화유산보존복원연구센터(ICCROM)와 함께 다음 달 14일까지 타슈켄트 미술박물관에서 '콜아시아(CollAsia)'를 운영한다고 28일 밝혔다.

콜아시아는 '동남아시아 소장품의 보존 및 활용'의 약칭으로, 아시아·태평양 지역 신진 전문가들이 기술을 배우는 국제 교육과정이다. 2014년부터 강사진을 파견해 온 연구원은 2023년부터 ICCROM과 공동으로 사업을 추진하고 있다.


'컬렉션의 관찰, 기록 및 진단'을 주제로 한 올해 프로그램에는 우즈베키스탄, 카자흐스탄 등 관계자 약 서른 명이 참여했다. 유물 원리, 사진 기록, 3차원(3D) 스캔 등 첨단기술 교육과 현장 실습을 병행할 예정이다.


우즈베키스탄은 2022년부터 국가유산청과 유적 발굴·정비, 디지털 기록유산 구축 등을 함께 추진 중인 나라다. 임종덕 국립문화유산연구원장은 "한국의 K헤리티지 기술을 통해 아시아의 역량을 높이겠다"며 "지속적인 국제협력으로 선한 영향력을 확대하겠다"고 밝혔다.




이종길 기자 leemean@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

인천에서 파리 가는데…"비행기 잘못 탄 줄, 태평양 건너 북극 위로 날아" 황당 인천에서 파리 가는데…"비행기 잘못 탄 줄, 태평... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"전기톱 강도단에 쓱~ 털리다니"… 위엄의 루브르 '대굴욕'

"아무리 끓여도 안 사라져"…라면 급하게 먹다 '신장손상 위험'

"눈을 의심했다"…2호선 객실에 앉아 '보쌈 만찬' 차린 승객

"주 80시간 노동" 베이글 성지로 유명 베이커리서 직원 숨져

노트르담 대성당 복원 목수 "인생 최고의 날" 성당서 결혼식

BYD의 '중국식 혁신', 세계를 압박하다

푸틴, 北최선희 만나 "북·러관계 계획대로 발전"

새로운 이슈 보기