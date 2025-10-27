[2025국감]전북 올림픽, 숙박률 6%에 공항도 없다…배현진 "재검토해야"

"IOC 반대에도 아홉 지역 분산 강행"

유승민 "일곱 도시 분산, 올림픽 前例 없어"

2036년 전북 올림픽 유치 계획이 준비 부족과 비현실적 방안으로 논란을 낳고 있다.

배현진 의원은 27일 국회 문화체육관광위원회 국정감사에서 "전북특별자치도의 올림픽 유치계획이 허술하고, 국제올림픽위원회(IOC) 기준에도 맞지 않는다"며 대한체육회에 전면 재검토를 요구했다. "전북 올림픽 유치는 이재명 대통령 후보 시절 지역공약에 포함됐지만, 이재명 정부의 123대 국정과제에서는 제외됐다"며 "수백억 원의 혈세가 투입되는 사업이 제2의 잼버리 사태가 되지 않으려면 실현 가능한 계획부터 마련해야 한다"고 지적했다.

배 의원은 특히 IOC가 반대하는 '아홉 광역단체 분산 개최안'을 전북이 고집하고 있다고 비판했다. IOC는 "지나친 분산은 선수에게 일관된 경험을 제공할 수 없다"며 부정적 입장을 밝혔지만, 전북은 "IOC가 크게 언급하지 않았다"고 보고한 것으로 드러났다. 이에 유승민 대한체육회장은 "전북이 제안한 일곱 도시 분산은 과도하다"며 "올림픽 역사상 일곱 도시에 분산 개최한 사례는 없다"고 답했다.

개최 준비 실태도 문제 삼았다. 제출된 계획서에 따르면 전북의 숙박 수용률은 6%에 불과하다. 부족분을 서울·대구 등으로 분산 배정하겠다는 대책은 현실성이 떨어진다. 법원이 지난달 조류 충돌 위험을 이유로 새만금 공항 계획을 취소했지만, 대체 방안도 없는 상황이다. 전북이 인천공항-서울역 간 KTX 한시 운행을 언급했으나, 코레일은 "협의한 바 없다"고 회신했다.

배 의원은 사전 타당성 조사 없이 도시를 선정한 절차적 부실 또한 지적했다. "서울은 투표 전 이미 조사를 마쳤지만, 전북은 선정 이후 뒤늦게 착수해 결과가 내년 2월에야 나온다"며 "대한체육회의 관리 소홀 책임이 크다"고 밝혔다. 이어 "정부와 체육회가 전북의 계획을 전면 재검토하고 IOC 기준에 맞는 수정안을 마련해야 한다"며 "정치 논리가 아닌 냉정한 평가로 국가 프로젝트를 추진해야 한다"고 강조했다.





