27일 오후 서울 종로구 광화문광장에서 열린 제3회 지구하다 페스티벌을 찾은 학생들이 자전거 페달을 이용한 발전기로 비눗방울을 만들며 힘들어 하고 있다.
[포토] 힘들지만 내가 만든 에너지
2025년 10월 27일(월)
