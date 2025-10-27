창원시설공단, 비즈니스연속성경영시스템 인증 획득

경남 창원시설공단은 27일 한국경영인증원(KMR)으로부터 비즈니스연속성경영시스템(ISO 22301) 인증을 신규 획득했다고 밝혔다.

ISO 22301은 국제표준화기구(ISO)가 정한 표준규격으로 재난·재해 등 비상 상황으로 인한 업무중단 위험 발생 시에도, 복구 목표시간 내에 정상화할 수 있는 체계적인 시스템이 구축되어 있는지 심사를 통해 부여한다.

공단은 각종 재난에 대한 안전경영 강화를 위해 올해 1월부터 감사안전실 주관으로 기능연속성계획(BCP)을 수립하고 전사적인 재난안전 대응체계를 구축해 왔다.

이경균 이사장 직무대행은 "이번 시스템 인증을 계기로 재난·재해 등 어떠한 위기 상황에서도 체계적인 대응능력을 확보해 시민들의 안전을 책임질 수 있도록 하겠다"고 말했다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>