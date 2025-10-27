삼성물산 비이커, '캡틴 선샤인' 국내 사업 추진…신세계 강남점 첫 매장

도쿄 기반 남성 컨템포러리 브랜드

주요 백화점 단독 매장 순차 입점 추진

"전략 브랜드 육성 계획"

삼성물산 패션부문 편집샵 플랫폼 비이커는 신세계백화점 강남점에 '캡틴 선샤인' 첫 단독 매장을 오픈하고 브랜드 국내 사업을 본격적으로 추진해 나갈 것이라고 27일 밝혔다.

캡틴 선샤인은 2013년 일본 고베 출신 디자이너 코지마 신스케에 의해 만들어진 브랜드다. 모든 제품은 일본에서 생산된다.

캡틴 선샤인 신세계백화점 강남점 전경. 삼성물산 패션부문 제공

비이커는 2017년부터 캡틴 선샤인을 국내 소비자에게 소개해 왔다. 비이커는 캡틴 선샤인을 2018년 메종 키츠네, 2022년 가니(GANNI)를 단독 브랜드로 공식 론칭한 사례처럼 고급 남성 컨템포러리 시장에서 주요한 전략 브랜드로 육성해 나갈 계획이다.

신세계 강남점 첫 단독 매장에 이어 향후 주요 백화점에 순차적으로 입점을 늘려갈 예정이다. 또 단독 매장과는 차별화된 컨셉으로 비이커에서의 운영을 지속하고 삼성물산 패션부문 온라인 쇼핑 플랫폼 SSF샵의 단독관을 통해서도 사업을 전개한다.

송태근 삼성물산 패션부문 비이커사업부장 상무는 "캡틴 선샤인은 매일 입어도 편안하고 시간이 지날수록 가치가 깊어지는 옷을 철학으로 삼고 있는 브랜드"라며 "국내의 탄탄한 마니아층을 넘어 일상과 업무의 모든 순간에서 사랑받는 대표적인 고급 남성 컨템포러리 브랜드로 육성해 나갈 것"이라고 말했다.





박재현 기자 now@asiae.co.kr



