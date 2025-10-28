본문 바로가기
Dim영역
사회
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

교육

세종대, 세계 상위 1% 논문 비율 국내 1위

박승욱기자

입력2025.10.28 14:39

시계아이콘00분 39초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

연구력 기반 글로벌 경쟁력 입증

세종대학교가 최근 10년간 국내 대학 가운데 가장 높은 수준의 연구 성과를 기록한 것으로 나타났다.

세종대 전경. 세종대학교

세종대 전경. 세종대학교

AD
원본보기 아이콘

한국연구재단이 발표한 '2013~2023 주요국의 피인용 상위 1% 논문 실적 비교분석 보고서'에 따르면, 세종대는 지난 10년간 발표한 SCI 논문 중 2.93%가 전 세계에서 가장 많이 인용된 상위 1% 논문으로 선정돼 국내 대학 중 1위를 차지했다.


보고서에 따르면 세종대는 2013년부터 2023년까지 총 1만4353편의 SCI 논문을 발표했으며, 이 중 421편이 상위 1% 논문으로 집계됐다.

이는 단순한 논문 수뿐 아니라 연구의 질적 수준에서 세계적 경쟁력을 확보하고 있음을 보여주는 수치다.


세종대는 연구의 질로 대학을 평가하는 라이덴랭킹에서 2023년과 2024년 연속 국내 1위, 또한 2026 THE 세계대학평가 연구 품질 부문에서도 3년 연속 국내 1위를 기록하며, 글로벌 연구중심대학으로서 입지를 확고히 하고 있다.


이번 보고서는 전 세계 202,524건의 상위 1% 논문을 분석해 각국의 기초·원천연구 수준을 진단했다.

한국은 전체 SCI 논문 대비 상위 1% 논문 비율이 1.07%로, 세계 평균(1.00%)을 상회했으며, 상위 1% 논문 수 기준으로는 세계 14위에 올랐다.


엄종화 총장은 "이번 성과는 연구진의 헌신적인 노력과 국제 공동연구 확대 전략의 결실"이라며, "앞으로도 세계 수준의 연구 생태계 구축과 글로벌 협력 강화를 통해 한국 연구의 위상을 더욱 높이겠다"고 말했다.





박승욱 기자 ty1615@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"맛있다" 식당에서 감탄했던 '그 김치'…알고 봤더니 "맛있다" 식당에서 감탄했던 '그 김치'…알고 봤더... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"전기톱 강도단에 쓱~ 털리다니"… 위엄의 루브르 '대굴욕'

트럼프 "제재 논의 콜?" 제안에도 김정은 묵묵부답

"아무리 끓여도 안 사라져"…라면 급하게 먹다 '신장손상 위험'

"주 80시간 노동" 베이글 성지로 유명 베이커리서 직원 숨져

노트르담 대성당 복원 목수 "인생 최고의 날" 성당서 결혼식

BYD의 '중국식 혁신', 세계를 압박하다

테슬라 이사회 "1조달러 보상안 반대하면 머스크 떠날수도"

새로운 이슈 보기