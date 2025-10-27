본문 바로가기
춘천시, '코리아그랜드페스티벌' 맞이 춘천사랑상품권 5% 캐시백

이종구기자

입력2025.10.27 10:08

내달 9일까지 모바일 결제 시 자동 적립
국비 1억5800만원 확보…1만4000여 가맹점 참여
연말까지 할인율 13% 유지…지역 소비 활성화 박차

강원도 춘천시(시장 육동한)가 '코리아 그랜드 페스티벌'을 맞아 오는 29일부터 내달 9일까지 춘천사랑상품권 결제 시 5% 캐시백을 제공한다.

춘천시청 전경.

춘천시청 전경.

제공은 행사 기간 중 모바일 춘천사랑상품권으로 결제하면 5%가 자동 적립되는 방식으로 이뤄진다. 시는 이번 캐시백 행사를 위해 국비 1억 5800만원을 확보했으며 지역 내 1만4000여 가맹점에서 사용이 가능하다. 예산이 소진될 경우 조기 종료된다. 이번 행사는 정부 주도 코리아 그랜드 페스티벌에 발맞춰 춘천시가 준비한 지역형 소비 활력 프로젝트다.


앞서 춘천시는 지난 9월부터 12월까지 춘천사랑상품권 할인율을 13%로 상향하고 발행 규모도 월 100억원으로 확대해 연말연시 시민들의 생활비 부담을 줄이고 지역 내 소비 촉진에 힘쓰고 있다.

경창현 경제정책과장은 "이번 캐시백이 지역 소비를 촉진하고 소상공인에게 실질적인 도움이 되길 기대한다"며 "앞으로도 지역경제 활성화를 위한 다양한 정책을 적극 발굴·추진해 나가겠다"고 밝혔다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
