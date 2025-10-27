본문 바로가기
양주시, 코리아 그랜드 페스티벌 기간 양주사랑카드 캐시백 5% 지급

이종구기자

입력2025.10.27 10:05

경기 양주시가 오는 29일부터 11월 9일까지 12일간 진행되는 '2025 코리아 그랜드 페스티벌'에 동참하여 양주사랑카드로 결제 시 추가 캐시백을 5% 지급하는 이벤트를 진행한다.

양주시, 코리아 그랜드 페스티벌 기간 양주사랑카드 캐시백 5% 지급. 양주시 제공

양주시, 코리아 그랜드 페스티벌 기간 양주사랑카드 캐시백 5% 지급. 양주시 제공

캐시백은 민생회복 소비쿠폰 사용처 및 양주사랑카드 가맹점에서 정책수당을 제외한 사용자 충전금 결제 금액에 한해서만 지급한다.


양주시는 국비 1억 원을 확보해 1인당 양주사랑카드 40만 원의 결제 한도 내에서 5% 환급해 최대 2만 원까지 혜택을 받을 수 있도록 지원할 예정이며, 예산 소진 시 종료된다.

시 관계자는 "앞으로도 이번 양주사랑카드 환급 이벤트와 같은 다양한 혜택을 제공하여 지역경제 회복과 상권활성화를 위해 노력하겠다"며 "시민분들의 많은 참여를 바란다"라고 전했다.


한편, '광적플러팅' 기간인 오는 31일부터 11월 9일까지 광적면에서 양주사랑카드 결제 시 '코리아 그랜드 페스티벌'과 '광적플러팅' 혜택이 중복 적립되어 총 25%의 캐시백을 받을 수 있다.




양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
