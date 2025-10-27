농심 포테토칩 K-양념치킨맛, 출시 2주 만에 100만봉 판매

시리즈 중 가장 빠른 초기 판매 속도

농심 농심 004370 | 코스피 증권정보 현재가 432,000 전일대비 3,000 등락률 +0.70% 거래량 17,411 전일가 429,000 2025.10.27 11:20 기준 관련기사 신동빈·정용진도 뛴다…'한국의 味美' 경주 총집결[클릭 e증권]"농심, 해외 성장 발판 마련"'라면 원조' 삼양vs'절대 강자' 농심…'옛날라면'으로 맞장 전 종목 시세 보기 close 이 지난 14일 출시한 '포테토칩 K-양념치킨맛'이 출시 2주 만에 100만봉 판매를 돌파했다고 27일 밝혔다.

이 제품은 농심이 지난 2023년부터 선보인 포테토칩 '포슐랭가이드'의 네 번째 시리즈로, 시리즈 중 가장 빠른 초기 판매 속도를 기록했다.

포테토칩 K-양념치킨맛은 바삭한 감자칩에 고추장과 간장, 마늘을 조합한 시즈닝으로 한국식 양념치킨의 매콤달콤한 풍미를 담은 제품이다.

농심 포테토칩 K-양념치킨맛 연출 이미지. 농심 AD 원본보기 아이콘

농심은 최근 KBO와 진행하고 있는 스포츠 마케팅을 흥행 요소로 꼽았다. 농심은 KBO 포스트시즌 경기 결승타 주인공을 '포테토칩 선정 오늘의 포텐터짐'으로 뽑아 상금과 포테토칩 K-양념치킨맛을 증정하고 있다.

농심 관계자는 "남녀노소 모두가 좋아하는 양념치킨 맛을 그대로 구현했다는 평가로 출시 초기 좋은 성과를 거두고 있다"며 "앞으로도 포테토칩으로 다양한 K푸드를 맛있고 간편하게 즐길 수 있도록 확대해 나갈 것"이라고 말했다.





한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>