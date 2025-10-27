한미, 차세대 원자력 기술협력 강화

원자력연-미주리대 협력약정 체결

국내 기술로 美 연구로 설계 수출 이어 공동 연구·인력 교류 확대

한국이 원자력 종주국인 미국과 차세대 연구로(연구용 원자로) 기술협력을 강화한다.

한국원자력연구원은 27일 대전 본원에서 미국 미주리대학교와 '원자력 연구개발 협력약정'을 체결했다고 밝혔다. 이번 협약은 지난 4월 미주리대의 차세대 연구로(NextGen MURR) 초기설계 사업을 한국이 수주한 것을 계기로 추진됐다.

연구용 원자로 '하나로'. 과기정통부 제공

미주리대 연구로 설계 수주는 미국에 원자력 기술을 역수출한 첫 사례로, 한국 원자력 기술의 국제적 경쟁력을 입증한 성과로 평가된다. 해당 사업은 원자력연을 중심으로 현대엔지니어링, 미국 MPR사가 참여한 컨소시엄이 수주했다.

양 기관은 이번 약정을 통해 △원자로 기술 △계측 시스템 △방사성 동위원소 △중성자빔 △재료 △첨단 컴퓨팅 등 6개 분야에서 공동연구를 추진하고, 인력 교류 및 공동연수 프로그램 운영, 연구시설 공동 활용, 시험평가 및 국제 공동연구 기획 등을 함께하기로 했다. 연구로 설계·운영 경험과 실험 인프라를 공유함으로써 실질적 협력을 확대해 나갈 방침이다.

이번 협약 체결을 위해 최문영(Mun Y. Choi) 미주리대 총장을 비롯해 조나단 패터슨(Jonathan Paterson) 미주리주 하원의장, 토드 그레이브스(Todd Graves) 미주리대 이사장 등 미주리대 대표단이 방한했다. 대표단은 지난 24일 국회에서 열린 재한 미주리대 동문회 주관 '제16회 트루먼 컨퍼런스'에도 참석했다.

구혁채 과학기술정보통신부 1차관은 체결식에서 "과거 미국으로부터 원자력 기술 원조를 받던 한국이 이제는 차세대 연구로 개발 분야에서 대등한 협력 파트너로 자리한 것은 상징적"이라며 "반세기 전 양국이 국내 첫 연구로를 함께 세웠듯, 이제는 차세대 연구로를 함께 설계하며 새로운 기술 역사를 써 내려갈 것"이라고 말했다.

주한규 원자력연 원장은 "이번 협약은 단순한 교류를 넘어 연구로 설계 수출 이후의 지속 가능한 기술협력 모델을 구축하는 계기가 될 것"이라며 "한·미 양국의 신뢰를 바탕으로 협력의 폭을 넓혀가겠다"고 밝혔다.

최문영 미주리대 총장도 "원자력연은 원자로 설계와 실험 연구에서 세계적 수준의 기술력을 갖춘 기관"이라며 "이번 협약이 한·미 원자력 연구개발 협력의 모범사례가 될 것으로 기대한다"고 말했다.





김종화 기자



