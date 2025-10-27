본문 바로가기
"공공데이터로 AI 솔루션 발굴할 스타트업 모집합니다"

이성민기자

입력2025.10.27 12:00

중기부, 'OpenData X AI 챌린지'
중진공·소진공·기정원 3개 기관 과제 출제
본선 통과팀에 PoC 자금·쇼케이스 기회 제공

중소벤처기업부는 공공기관이 출제한 과제를 인공지능(AI)을 활용해 해결하는 'OpenData X AI 챌린지'에 참가할 스타트업을 모집한다고 27일 밝혔다.


이번 공모전은 공공기관이 실제 사용하는 현장 데이터를 AI 스타트업에 공개해 국민생활에 실질적으로 도움이 되는 AI 솔루션 발굴을 위해 마련했다.

과제 출제 기관은 중소벤처기업진흥공단·소상공인시장진흥공단·중소기업기술정보진흥원 총 3곳이다. 각각 기관에 ▲중소기업 성장·위험 예측 ▲소상공인 맞춤형 컨설팅 ▲중소기업 통합플랫폼 기반 지원사업 추천 3개 분야 과제를 제출하고 기관은 이들이 보유한 양질의 데이터를 스타트업에 제공한다.

공모전은 서류심사, 본선, AI 스타트업 쇼케이스 3단계로 진행된다. 참가기업이 제출한 사업계획서를 바탕으로 12월 초 15개 스타트업을 선정한다. 본선은 12월10일 '컴업(COMEUP)2025' 개막식을 시작으로 내년 1월 말까지 진행한다. 개발을 돕기 위해 팀당 1000만원의 기술실증(PoC) 자금을 지원한다.


이후 AI 모델 성능 평가 및 대면발표 평가를 통해 개발된 AI 모델의 정확도·완성도모델 발전 가능성, 그리고 소상공인·중소기업 사용자들이 직접 사용해본 후 평가한 결과도 반영해 과제별 우승팀, 준우승팀을 선정한다.


우승팀, 준우승팀으로 선정된 6개 스타트업은 내년 2월 초 개최되는 'AI 스타트업 쇼케이스'에서 개발한 AI 모델을 발표·시연한다. 중기부는 수상 기업에 창업지원, 융자·보증, 연구개발(R&D) 등 중소기업 지원사업 선정 시 가점 부여를 검토하고 있다.

신청 기간은 다음달 6일부터 26일까지다. 신청 첫날인 6일에는 설명회를 개최할 예정이다. 자세한 정보는 K-스타트업 창업지원포털이나 중기부 누리집에서 확인하면 된다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr
