"공급 확대 vs 집값 자극"… 재초환 딜레마 [3분 브리프]

①재초환 완화·폐지 검토…부동산대책 후폭풍 '공급카드' 급부상

②일본 쌀값 폭등dp… 한국 쌀 수출 0t→550t '껑충'

③"온라인 정산 주기 단축시 최대 21조 소상공인 피해"

MARKET INDEX : Year to date

○미 뉴욕증시 3대 지수 사상 최고치

○물가 상승 둔화 소식에 강세

○FOMC·빅테크 실적 주목

Top3 NEWS

■ 재초환 폐지 급부상… '공급 확대' vs '집값 자극' 대립 ○시장, 일단 공급확대 기대감

○재건축 활성화 부작용 우려도

○전문가 "시장 안정, 공급 정상화 가능성"

■ 일본 쌀값 급등에 쌀 수출 활짝… '0t → 550t' 급증 ○日관광객, 한국 쌀 쇼핑도 1.3t 에서 61.4t

○올해 연간 일본으로 쌀 수출 1000t 될 듯

○韓 소매가격, 日의 42% 수준

■ 온라인 정산주기 단축, 쿠팡·컬리 직격탄…"중소업체 연쇄 피해" ○유병준 서울대 교수 등 합동 연구팀 분석

○정산주기 단축시 1년내 납품업체 74%로 감소

○대기업보다 소상공인 상품 발주량 줄어

그래픽 뉴스 : 장기·실손보험금 분쟁, 올해도 증가세…'당국 규율 시급'

○손보사 보험금 산정·지급 분쟁 해마다 증가

○실손보험 비급여 관리항목 지정 등 제도 보완 필요

○이찬진 "5세대 실손 중증 중심으로 급여 전환 추진"

the Chart : 프랜차이즈 무덤 美 뚫었다…CJ푸드빌 '1조 클럽' 복귀 임박

○미 조지아 공장 가동 앞두고 실적 회복세

○매각설 나오던 뚜레쥬르, 글로벌 재편 속도

○이건일 CJ프레시웨이 대표 겸직으로 글로벌 확장

오늘 핵심 일정

○국내

코스닥 이노테크 청약, 예정 공모가 1만2900~1만4700원

○해외

08:50 일본 기업 서비스물가지수(YoY)

10:30 중국 연초 이후 중국산업이익 (9월)

18:00 독일 기대평가지수(10월)

21:30 미국 근원 내구재수주(MoM) (9월)

22:00 프랑스 1년물BTF 국채 입찰

23:30 미국 댈러스 연준제조업활동지수 (10월)

◇점심&퇴근길 날씨 ○최저기온 : 3℃( ▼ 7 ℃ ) ｜최고기온 : 10℃( ▼ 7 ℃)

○강수확률 : 오전 0%｜오후 0%

○미세먼지 : 오전 좋음｜오후 좋음

3분이면 OK, 꼭 필요한 시간-가성비 경제뉴스. 매일 8시 발행.







