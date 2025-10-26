본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

기업·CEO

RM “예술은 일상의 영감”…삼성 아트 TV로 가을 감성 작품 소개

박소연기자

입력2025.10.26 13:05

시계아이콘00분 31초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

삼성 아트 TV의 공식 홍보대사인 방탄소년단(BTS) RM이 가을에 어울리는 미술 작품을 추천했다.


26일 삼성전자 뉴스룸에 따르면 RM은 지난 24일부터 사흘간 열린 아트 바젤 파리 기간에 맞춰 삼성 아트 TV를 통해 미술관에 걸린 작품이 일상의 공간에 스며드는 모습을 선보였다.

방탄소년단 RM이 가을에 삼성 아트 스토어로 즐기기 좋은 작품들을 소개하는 영상. 삼성전자 뉴스룸

방탄소년단 RM이 가을에 삼성 아트 스토어로 즐기기 좋은 작품들을 소개하는 영상. 삼성전자 뉴스룸

AD
원본보기 아이콘

RM은 키스 해링의 '댄싱 독', 이신자의 '산의 정기', 나타샤 들레이의 '슈퍼문' 등을 가을 풍경의 고요함과 서정적 분위기를 느끼게 하는 작품으로 소개했다.

RM은 "예술은 언제나 스스로 일상의 순간들을 되돌아보고 소통하며 의미를 찾아가는 과정"이라며 "삼성 아트 TV를 통해 영감을 주는 작품들을 누구든지 집에서도 감상할 수 있다"고 설명했다.


RM이 사용한 삼성 아트 TV는 2025년형 더 프레임 프로와 네오(Neo) QLED 8K 제품으로, 작품의 디테일을 그대로 구현해 생동감 있는 화질을 구현한다.


이헌 삼성전자 영상디스플레이사업부 부사장은 "삼성 아트 TV는 누구나 일상에서 예술을 즐기고 영감을 받을 수 있게 한다"며 "더 많은 이들이 일상생활에서 다양한 예술을 경험할 수 있도록 세계 최고 수준의 작품들을 꾸준히 선보이겠다"고 강조했다.




박소연 기자 muse@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"이게 아직 되네"…부동산 규제 틈 보이자 돈 싸 들고 몰린 사람들, 경매시장 '활활' [부동산AtoZ] "이게 아직 되네"…부동산 규제 틈 보이자 돈 싸 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'안 읽은 톡 AI가 요약' 카톡 업데이트…28일부터 챗GPT 서비스

"콜라보다 달달 쫀득"… 이 음료 매일 마셨다간 결석 위험

"여름에 덥고 불편"…육군, 베레모 단계적 폐지 추진한다

"2000만원짜린데"…순금 빨대 잃어버린 中남성의 사연

"배수구에 커피를 버려?" 벌금 30만원 부과한 '이 나라'

백악관에 연회장 짓는 트럼프…기업에 상납 강요 논란

삼성전자, 호주서 '가장 사랑받는 가전브랜드' 선정

새로운 이슈 보기