美 국가부채 38조달러 돌파…사상최대치 경신

미국의 국가 부채가 38조달러, 우리 돈으로 5경4693조4000억원을 넘어서 사상최대치를 기록했다. 불과 두달 만에 1조달러 이상 늘어난 것으로 집계됐다.

22일(현지시간) AP통신에 따르면 미 재무부가 공개한 지난 21일 집계 자료에서 미국의 국가 부채는 38조달러를 돌파했다. 지난 8월 37조달러를 찍은 데 이어 두달 만에 1조달러가 늘어난 것이다. 이같은 증가세는 코로나19 팬데믹 이후 가장 빠른 속도로 늘어난 기록적인 사례라고 AP통신은 분석했다.

미국의 국가 부채는 2024년 1월 34조달러였으나 6개월 뒤인 같은 해 7월 35조달러를 넘었고 다시 4개월 뒤인 11월 36조달러로 늘었다. 미국 상원 합동경제위원회(JEC)의 분석 자료에 따르면 미국의 부채는 지난 1년간 1초당 7만1253.9달러씩 증가하고 있다.

미국은 지난 2001년 이후 매년 재정 적자를 기록하고 있으며 2016년부터는 적자 폭이 더 커지고 있다. 코로나19 팬데믹 이후에는 경기 부양책으로 인해 부채 증가 속도가 더 가팔라졌다. 국가 부채 증가 원인으로는 그간 사회보장제도·의료 서비스 지출 확대, 이자 지급 비용 증가 등이 지목된다. 최근 연방정부의 일시적 업무정지(셧다운)도 영향을 준 것으로 분석된다.





이현우 기자 knos84@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>