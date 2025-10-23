올해 인천항 해양관광객 119만명 돌파…크루즈 승객 300% 증가

인천항 해양관광 여객이 코로나19 이후 꾸준한 성장세를 이어가고 있다.

인천항만공사(IPA)는 올해 9월까지 인천항을 이용한 해양 관광객 수가 119만2000명으로 집계됐다고 23일 밝혔다. 이는 지난해 같은 기간 인천항의 해양 관광객 수 97만2000명보다 22.6% 증가한 수준이다.

올해 인천항의 크루즈 이용객은 6만7300여명으로 지난해 같은 기간 1만6600여명의 4배 이상 수준으로 늘어났다. 올해 들어 인천에는 총 26척의 크루즈가 입항했고, 선박 규모나 모항(승객들이 출발지로 탑승하는 항구) 비중도 증가하면서 이용객 증가를 이끌었다.

한중 카페리 부문은 올해 4월 단동항로 재개로 기존 6개에서 7개 항로로 확대되면서 여객 증가세가 본격화했고, 단체관광 재개 효과가 더해져 8월부터 당월·누계실적이 모두 상승세로 전환되며 뚜렷한 회복세를 보였다. 올해 카페리 이용객은 30만9100여명으로, 지난해(28만7000여명) 같은 기간 대비 7.7% 증가했다.

또 연안여객은 신규항로 개설과 섬 관광 활성화 등의 효과로 지난해보다 22% 증가한 81만5341명을 기록했다.

IPA는 지난 8월부터 크루즈, 한중 카페리, 연안 여객선 이용객 수의 상승세가 이어지고 있어 연말에는 해양 관광객 수가 150만명을 돌파할 것으로 내다봤다.

이경규 IPA 사장은 "크루즈·카페리·연안여객이 모두 성장세로 돌아선 것은 인천항 해양관광이 (코로나19 이후) 회복을 넘어 성장 궤도에 올랐다는 의미"라며 "앞으로도 다각적인 마케팅 활동으로 인천항의 해양관광 경쟁력을 강화하겠다"고 말했다.





