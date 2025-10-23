"수출역량 강화" … 창원특례시, '관세 대응 현장 방문 컨설팅' 실시

베테랑 관세사 활용 산업별 그룹 매칭



경남 창원특례시는 23일 경남스틸 본사 회의실에서 협력사를 대상으로 '관세 대응 현장 방문 컨설팅'을 실시했다.

이번 행사는 '2025 관세 애로 접수창구 운영 사업'의 일환으로, 창원산업진흥원의 관세사 POOL을 활용해 베테랑 관세사가 직접 기업 현장을 방문하여 관세 애로를 진단하고 실질적인 해결책을 제시하는 사업이다.

특히 이번 컨설팅은 지난 9월 17일 개최된 '미국 관세정책 대응 방안 설명회'와 1:1 관세 상담의 후속 조치로 산업별 관세 문제를 보다 심층적으로 지원하기 위해 마련됐다.

이날 행사에서는 관세사 3명이 참여해 경남스틸협력사 8개 사의 관세 애로사항을 상담하고 맞춤형 솔루션 제시했다. 또한 수출기업이 겪는 관세 부담 완화를 위해 전문가, 지자체, 기업이 함께 실질적 지원 방안을 논의했다.

박진열 경제일자리국장은 "베테랑 관세사와 함께 관세 피해를 최소화하고, 산업별 그룹 컨설팅을 지속해서 추진하겠다"며 "이번 현장 컨설팅이 수출기업의 글로벌 경쟁력 강화와 지속 가능한 성장의 밑거름이 되길 기대한다"고 말했다.





