세종소방본부, 노인·장애인 복지시설 화재안전진단 추진

충청취재본부 김기완기자

입력2025.10.23 15:10

위험요인 파악·시설 안정성 확보 등 목표

세종소방본부, 노인·장애인 복지시설 화재안전진단 추진
세종소방본부 금화순찰대가 화재 발생 시 인명피해가 우려되는 노인·장애인 복지시설을 대상으로 화재 안전진단을 실시한다.


지역 내 요양원과 주간보호센터, 장애인 거주 시설 등의 화재 및 안전 대책을 살펴보기 위해 내달 20일까지 추진된다. 주요 진단 항목은 ▲건축물 구조 ▲전기·가스설비 ▲피난·방화시설 등 안전 기반 시설 전반이다.

특히 화재 시 피난 및 구조 시간 확보 여부를 확인하고, 시설 관계자를 대상으로 현장 안전 지도와 화재 예방 교육을 병행하고, 시설 내 위험 요인과 문제점 등을 면밀히 파악, 필요시 안전대책 수립 및 화재 안전 조사 등 예방대책과 연계할 계획이다.


소방본부 관계자는 "복지시설은 이용자의 다양화와 시설유형의 확대로 인해 최근 화재 안전 관리의 중요성이 커지고 있다"며 "시설별 위험요인을 조사하고, 현장에서 즉시 개선이 가능한 사항은 신속하게 조치해 인명피해를 최소화하겠다"고 말했다.




충청취재본부 김기완 기자 bbkim998@asiae.co.kr

