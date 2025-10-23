엑스페릭스 자회사, 아마존 상대 '수백만 달러' 특허 소송 승전보…다음 타겟은 애플·구글

인공지능 솔루션 기업 엑스페릭스 엑스페릭스 317770 | 코스닥 증권정보 현재가 3,735 전일대비 150 등락률 +4.18% 거래량 1,138,318 전일가 3,585 2025.10.23 10:31 기준 관련기사 엑스페릭스 "공격적 M&A와 자회사 고속 성장으로 기업가치 '재평가 모멘텀' 본격화"국정자원 화재로 '배터리 열폭주' 위험 부각…엑스페릭스, XCM 열관리 첨단 소재 주목엑스페릭스, AI 분야 '광폭 행보'…글로벌 헬스케어 혁신 가속화 전 종목 시세 보기 close (Xperix)의 특허 수익화 전문기업 인텔렉추얼디스커버리(ID)의 자회사인 카이파이가 글로벌 빅테크 기업 아마존(Amazon)을 상대로 한 특허 침해 소송에서 수백만 달러 규모의 합의를 이끌어냈다고 23일 밝혔다. 이에 그치지 않고 애플(Apple)과 구글(Google)을 상대로 추가 소송에 돌입하며 본격적인 글로벌 특허 수익화의 서막을 열었다고 전했다.

이번에 합의가 종결된 소송은 아마존의 인공지능(AI) 플랫폼 '알렉사(Alexa)'가 음성인식 및 사물인터넷(IoT) 관련 핵심 기술 특허를 침해했다는 내용으로, 약 1년여 간의 법적 공방 끝에 승리로 마무리됐다. 합의 조건은 비공개지만 업계에서는 합의금이 수백만 달러 규모에 이를 것으로 추정하고 있다.

특히 이번 소송의 기반이 된 특허들은 현재 AI 비서 플랫폼의 근간이 되는 '시리야(Hi, Siri)'와 같은 음성 호출 명령 및 스마트홈 기기 제어에 관한 핵심 원천 기술로 평가받는다. 아마존과의 합의로 그 가치를 입증한 카이파이는 동일한 특허 기술을 침해하고 있는 것으로 판단되는 애플의 '시리(Siri)'와 구글의 음성인식, 스마트홈 제품을 상대로 텍사스 법원에 추가 소송을 제기하며 전선을 확대했다.

이번 성과는 엑스페릭스의 전략적 M&A가 빛을 발한 대표적인 사례다. 엑스페릭스는 2024년 3월 AI 기술 포트폴리오 강화와 새로운 수익원 확보를 위해 ID의 최대주주에 올랐다. ID의 다른 자회사는 최근 포드(Ford) 자동차를 상대로 소송을 제기하는 등 AI 반도체, 통신, 모빌리티 등 미래 산업 전반에서 공격적인 특허 수익화 활동을 펼치고 있다.

엑스페릭스 관계자는 "이번 아마존과의 합의는 인텔렉추얼디스커버리가 보유한 IP의 가치와 수익화 역량이 글로벌 시장에서 통한다는 것을 증명한 중요한 첫걸음"이라며 "애플, 구글 등 후속 소송을 통해 지속적인 성공 사례를 만들어내고 이를 통해 인텔렉추얼디스커버리를 그룹의 핵심적인 성장 축으로 키워나가 주주가치를 극대화할 것"이라고 밝혔다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



