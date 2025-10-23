순창 강천산군립공원, 24일부터 '가을 성수기' 운영

'단풍 절정' 내달 10~15일 예상

주차·매표·질서유지 등에 36명 배치

전북 순창군이 강천산군립공원의 가을 단풍철을 맞아 오는 24일부터 한 달간 '가을 성수기 특별 운영'에 들어간다.

순창군이 강천산군립공원의 가을 단풍철을 맞아 오는 24일부터 '가을 성수기 특별 운영'에 들어간다. 순창군 제공

23일 군에 따르면 이번 운영은 단풍철 증가하는 탐방객에게 쾌적하고 안전한 환경을 제공하기 위해 추진됐으며 공원 일대에 주차, 매표, 환경관리, 질서유지 등 5개 분야에 총 36명의 운영 인원을 배치해 전방위 대응에 나선다.

특히 올해 강천산 단풍은 내달 10~15일 사이에 절정을 맞을 것으로 예상되며, 군은 이 시기에 맞춰 등산로 정비, 교통 안내, 편의시설 점검, 안전 관리 등 방문객 불편이 없도록 준비에 힘쓰고 있다.

공원 내 주요 등산로 6개 구간은 이미 사전 정비를 마쳤으며, 공원 입구에서 대형버스 주차장까지 편도 650m 구간에서는 무궤도 열차 운행도 준비 중이다.

이와 함께 제3주차장 인근에서는 지역 농산물 판매장 22개 부스도 운영돼 방문객들은 팔덕·구림 지역의 신선한 특산물을 직접 구매할 수 있다.

특히 강천산 오토캠핑장도 21면 규모로 함께 운영돼 가을 정취를 만끽하고자 하는 가족 단위 방문객에게 인기를 끌 것으로 기대된다. 이외에도 주차 혼잡을 막기 위해 총 1,136면 규모의 주차장 운영과 함께 만차 시 팔덕제 임시주차장 유도 인력도 배치된다. 교통·주차 안내, 상행위 단속, 환경정비, 응급대응 체계 등 운영 전반에 대한 사전 준비도 모두 마친 상태다.

최영일 군수는 "지역 대표 관광명소인 강천산은 매년 가을이면 전국 각지에서 많은 관광객이 찾고 있다"며 "단풍 절정기를 앞두고 안전하고 쾌적한 공원이 될 수 있도록 철저히 준비한 만큼 가족, 연인, 친구와 함께 강천산의 가을을 즐기시길 바란다"고 말했다.





호남취재본부 백건수 기자 baekok@asiae.co.kr



