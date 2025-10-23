"소리가 들려요" … 삼성창원병원, 인공와우 수술로 네팔 청각장애 어린이 소리 찾아줘

청력 잃었던 이주노동자의 딸, 지원사업으로

소리 되찾아 … 감동 스토리 영상으로 공개



성균관대학교 삼성창원병원이 청각장애를 가진 네팔 어린이에게 인공와우 수술을 성공적으로 시행하며, 이주노동자 가정에 희망의 소리를 선물했다.

크리티 가족사진(오른쪽부터 크리티 아버지 모한, 크리티, 크리티 어머니).

이번에 소리를 되찾은 주인공은 네팔 출신 이주노동자 모한 씨의 딸 크리티(2세)다. 경남 의령군의 한 기업에서 근무 중인 모한 씨는, 딸이 생후 1년이 지나도록 큰 소리에 반응하지 않자 한국에서 치료받기로 결심했다.

한국에 도착한 크리티는 이비인후과 정밀검사에서 자동차 경적 수준(약 100㏈)의 큰 소리에도 반응하지 않는 감각신경성 난청으로 진단됐다. 양쪽 귀의 청력 기능이 전혀 없어 보청기로는 회복이 불가능하고, 인공와우 수술이 필요한 상황이었다. 하지만 홀로 가족의 생계를 책임지는 모한 씨에게 고가의 인공와우 수술과 장기 재활치료는 큰 부담이었다.

삼성창원병원은 이주노동자 모한 씨의 사정을 듣고, '밝은 소리 찾아주기 지원사업' 대상자 심사를 진행했다. 이 사업은 2018년부터 삼성서울병원과 삼성창원병원이 의료 사각지대에 놓인 청각장애 환자들에게 인공와우 수술 및 재활치료 등을 지원하는 사업이다.

심사를 통해 지원 대상자로 선정된 크리티는 지난 6월 이비인후과 서지원 교수팀(김보영 언어재활사)으로부터 인공와우 수술을 받은 후 재활치료를 시작했으며, 현재 소리에 반응하는 회복 단계에 들어섰다.

한편, 모한 씨가 일하는 의령군 소재 한 기업에서도 크리티와 가족들이 짧지 않은 치료 기간 편안히 숙식하며 병원을 오갈 수 있도록 사택과 차량 등을 지원하며 도움의 손길을 보탰다.

크리티의 아버지 모한 씨는 "딸이 소리에 반응이 없다는 것을 알게 되었을 때, 부모로서 마음 한쪽엔 늘 무거운 짐이 있었다."며, "이제 그 죄책감으로부터 벗어났다. 인공와우 수술부터 언어치료까지 삼성창원병원 의료진 덕분에 딸이 소리를 듣고 말하는 기적을 경험하고 있다."라고 진심을 담아 감사를 표했다.

오주현 삼성창원병원장은 "이번 크리티 가족의 사례는 국경을 넘어 한 가정에 희망을 선물한 의미 있는 일이다. 앞으로도 인공와우 수술 지원사업과 같은 다양한 사회 공헌 활동을 통해 지역사회와 지역민에게 희망을 선물하는 병원이 되겠다"고 말했다.

삼성창원병원은 이러한 치료 과정을 6분 분량의 영상으로 담았다. 영상은 치료 전후 모한 씨의 심리 변화와 가족이 웃음을 되찾는 여정을 중심으로 전개된다. 특히, 크리티가 병원과 집에서 소리를 인지하고 말하기를 연습하는 장면, 그리고 소리에 온전히 반응하는 감격의 순간이 고스란히 담겼다. 해당 영상은 삼성창원병원 공식 유튜브 채널에 공개됐다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr



