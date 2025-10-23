쿠팡, 충주·함평 등 인구감소 지역 과일 6600t 직매입…전년比 20%↑

1~9월 기준…연말까지 7000t 육박 전망

지방 농민들 "수수료 없는 직거래 만족"

쿠팡은 올해 1월부터 9월까지 전남 영암·함평과 충북 충주, 경북 성주·의성·영천·고령 등 주요 인구감소지역 7곳에서 직매입한 과일이 6600t을 넘었다고 23일 밝혔다.

이들 지역은 행정안전부가 지정한 인구감소지역이거나 한국고용정보원이 선정한 인구소멸위험진입지역에 해당하는 지방자치단체다. 쿠팡은 이들 지역과 업무협약(MOU)을 맺거나 협업을 강화하면서 사과와 참외, 자두, 수박, 딸기 등 30여가지 과일을 매입하고, 전국 새벽배송을 확대해 왔다.

쿠팡이 7개 지역으로부터 사들인 과일량은 2022년 3430t, 2023년 5610t, 지난해 5870t으로 해마다 증가하고 있다. 올해도 지난달까지 매입량이 전년 동기 대비 20%가량 상승했고, 연말까지 사들이는 과일이 7000t에 육박할 전망이다.

전남 함평의 '함평농부' 채상희 대표가 무화과를 선보이고 있다. 쿠팡 제공 원본보기 아이콘

쿠팡과 거래하는 지방 농가들은 "도매 유통 구조 등에 따라 정산이 늦거나 납품가가 오르는 불안정한 거래 관행과 달리, 쿠팡은 별도 수수료 없이 직거래를 통해 과일을 대량으로 사들여 약속된 날짜에 정산을 투명하게 진행하고 있다"며 긍정적인 평가를 했다.

쿠팡은 또 전북 익산과 경북 안동·봉화, 충남 논산 등 전국 여러 지역의 농축산물 매입을 확대하고 있다. 지난 6월에는 국내 주요 사과 산지에서 생산된 '못난이 사과' 약 200t을 대량 매입해 신규 상품을 개발·판매하는 등 지역 농가를 지원하는 다양한 기획전을 진행하고 있다.

쿠팡 관계자는 "인구가 줄어드는 지역 농가가 쿠팡을 통해 성장할수록 지역 경제 활성화에 기여할 수 있어 의미가 크다"며 "앞으로도 더 많은 농가를 발굴해 함께 성장할 기회를 만들겠다"고 말했다.





