스타벅스, '느린 우체통' 10개 매장으로 확대

스타벅스코리아는 '느린 우체통' 운영 매장을 전국 10개 매장으로 확대했다고 23일 밝혔다.

스타벅스는 측은 "많은 고객이 디지털 시대에 잊혀가던 아날로그 감성을 다시 한번 느끼는 것은 물론, 한 해의 추억을 떠올릴 수 있도록 이번 확대 운영을 결정했다"고 설명했다.

새롭게 느린 우체통을 운영하는 매장은 경주보문, 광릉수목원, 광주지산유원지입구, 대구앞산스카이타운, 더북한강R, 서울타워, 양산통도사, 춘천구봉산R 등으로 우정사업본부와의 협업을 통해 실제 우체통을 설치했다.

스타벅스는 각 매장의 포토존에서 촬영한 사진이나, 매장에서 개인컵을 사용하는 사진을 #스타벅스 #방문한 매장명 #환경재단 해시태그와 함께 소셜네트워크서비스(SNS)에 인증한 고객에게 스타벅스의 대표 캐릭터인 베어리스타가 그려진 엽서를 증정한다.

작성한 엽서는 매장에 비치된 느린 우체통에 넣으면 1년 후 기재된 주소로 무료로 전달된다. 함께 제공되는 엽서는 대전 지역 스타벅스 매장에서 회수한 우유팩을 포함해 우유팩 함량이 30%인 재생종이로 제작해 자원 순환과 환경 보호의 의미를 더했다.

아울러 전국 스타벅스 매장에서는 나들이하기 좋은 가을을 맞아 오는 26일까지 개인 컵으로 음료를 주문한 고객에게 우유팩 업사이클링 엽서를 증정하는 '에코별 가을 챌린지'도 진행한다.

스타벅스는 이벤트 기간 인스타그램에 필수 해시태그를 포함해 엽서를 받은 게시글을 공개 올린 고객을 대상으로 추첨을 통해 20명에게 국내 기차여행권 10만 원권을 1인당 2장씩 증정한다. 또한 동일 기간 중 에코별 3개 이상을 적립한 스타벅스 리워드 회원 중 30명을 추첨해 국내 기차여행권 10만 원권을 1인당 2장씩 제공한다.





