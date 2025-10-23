GS샵 'AI 스튜디오', 도입 1년 만에 전체 방송 60%까지 확대

지난해 7월 생성형 AI 결합한 방송 선봬

방송 횟수 160회→370회로 확대

머신러닝 결합…제작시간 5분→30초대로 단축

GS샵이 생성형 인공지능을 홈쇼핑 방송 스튜디오에 접목한 'AI 스튜디오'를 고도화해 도입 1년 만에 전체 방송의 60% 수준까지 확대했다고 23일 밝혔다.

AI 스튜디오는 실제 스튜디오 화면에 AI가 생성한 이미지를 더해 가상의 공간을 구현하는 시스템이다. 몰입감 있는 화면을 제공하고 상품이나 브랜드 아이덴티티를 강조할 수 있다는 장점이 있다.

AI 스튜디오로 일본 정원과 건축물을 연출한 일본 여행 상품 방송 장면. GS리테일 제공

GS샵은 지난해 7월 AI 스튜디오를 도입했다. 당시 월간 160여 회였던 방송은 올해 9월 기준 370여 회로 늘었다. AI 스튜디오 적용률은 27%에서 62%로 확대됐다. 초기에는 스튜디오 배경에 AI 프로그램으로 단순히 보정하거나 천장을 덮는 수준이었지만, 현재는 상품과 방송 콘셉트에 맞춰 다양한 공간을 연출하고 있다.

이달 중순부터는 머신러닝(ML) 기술을 접목해 운영 효율을 한층 끌어올렸다. 지난 1년간 축적된 스튜디오 이미지 데이터를 머신러닝으로 학습시켜 기존 5분가량 소요되던 스튜디오 이미지 생성 작업을 30초 내외로 단축했다.

현재 AI 스튜디오를 가장 적극적으로 사용하는 상품군은 '여행'과 '뷰티'다. 여행 방송에서는 관광지나 여행지의 풍경 등을 구현하고, 뷰티 방송에서는 화려한 무대를 통해 미용 상품의 효과가 직관적으로 느껴질 수 있도록 돕는다.

AI 스튜디오 도입은 ESG 경영 성과로도 이어지고 있다. GS샵은 목재 세트를 제작해 운영하던 과거와 비교하면 폐기물을 연간 약 18t가량 줄이게 됐다고 설명했다.

이찬종 GS리테일 홈쇼핑BU 영상제작2팀장은 "LED 스크린, 네트워크 기반 방송 시스템(NDI), AI 기술을 결합해 완벽한 디지털 스튜디오 환경을 구축한 데 이어 끊임없는 연구개발(R&D)을 통해 AI 스튜디오를 고도화하고 있다"며 "시청자에게는 보는 즐거움을 제공하는 동시에 협력사 매출 증대에 기여하겠다"고 설명했다.





박재현 기자



