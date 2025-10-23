창원특례시 진해구, 사고 발생 우려 어은교차로 전면 개선한다

구조개선 통해 보다 안전한 교통환경 제공



경남 창원특례시 진해구는 죽곡동 310-1 어은교차로 일원에 기형적인 도로 구조로 인한 차량 혼선과 빈번한 교통충돌사고가 발생함에 따라 구조개선을 위한 공사를 본격적으로 시작했다.

어은교차로는 직진, 좌회전 차량의 흐름이 복잡하게 얽힌 불합리한 구조로 인해 차량 간 진로 혼선 및 교통사고 발생 우려 지역으로 주민 및 운전자들로부터 지속적인 민원이 제기되어 지난 2분기 교통안전심의위원회 심의를 통해 경찰서, 도로교통공단의 협의안에 따라 개선하고자 사업비 1억6000만원을 투입해 추진하는 사업이다.

사업내용은 △상행선(진해구청방향) 기존 2차로에서 1차로 변경에 따른 중앙분리대 이설 및 차로수 재배치 △교통섬 위치 및 크기 개선, 횡단보도 위치 변경 △진행 방향별 노면색깔유도선 설치 등이 포함되고 10월 재해 예방기술지도용역과 함께 착공하였으며 11월 준공 예정이다.

정현섭 진해구청장은 "어은교차로는 그동안 도로 구조의 문제로 교통사고 발생 우려가 높았던 지역인 만큼 이번 개선공사를 통해 보다 안전하고 효율적인 교통환경을 제공할 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.





