본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

유통

[오늘의신상]CU, '김천김밥축제' 우승작 '호두마요제육김밥' 출시

이민지기자

입력2025.10.23 09:23

시계아이콘00분 41초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

지난해 우승작 '오삼이 반반 김밥' 50만 개 팔려
25~26일 김천김밥축제서 선공개 후 28일 출시

BGF리테일 이 운영하는 편의점 CU는 경북 김천시에서 열리는 '2025 김천김밥축제'의 경연 대회 우승작을 상품화한 '호두마요 제육김밥'을 전국에 출시한다고 23일 밝혔다.


지난해 CU는 김천김밥축제 우승 레시피로 '오삼이 반반 김밥'을 선보였다. 해당 상품은 50만여개가 판매되며 고객들의 큰 관심을 받았고 김천김밥축제와 지역 인지도를 높이는 데 기여했다.

모델이 김천김밥축제 우승자인 '호두마요제육김밥'을 들고 있다. BGF리테일 제공.

모델이 김천김밥축제 우승자인 '호두마요제육김밥'을 들고 있다. BGF리테일 제공.

AD
원본보기 아이콘

CU는 올해도 김천시와 손잡고 경연 대회 우승작인 '호두마요 제육김밥'을 오는 28일 선보인다. 이 상품은 지난 8월 BGF리테일과 김천시가 공동 개최한 경연대회에서 59대 1의 경쟁률을 뚫고 우승을 차지한 레시피로 만들어졌다. 심사에는 BGF리테일 간편식품팀장과 김밥 담당 MD, 개발자를 비롯한 업계 전문가가 참여해 평가했다.


김천 특산물인 호두를 사용해 만든 특제 호두마요 소스와 국내산 한돈 제육볶음을 메인 재료로 사용했으며 알알이 씹히는 호두의 식감과 매콤한 제육볶음, 마요 소스의 조화로 고소하면서도 매콤한 맛이 특징이다. 상품 포장에는 김천김밥축제 캐릭터인 '꼬달이'를 넣어 수상작임을 강조했다.


우선 CU는 오는 25일부터 26일까지 열리는 2025 김천김밥축제 메인 무대 앞에 특별 부스를 마련해 현장을 찾은 관람객에게 호두마요 제육김밥을 가장 먼저 선보일 예정이다.

BGF리테일 유선웅 상품본부장은 "최근 전국적으로 관심이 높은 김천김밥축제의 우승 상품을 CU에 출시함으로써 지역 축제 활성화와 특산물 판로 확대에 도움이 될 것으로 기대한다"며 "앞으로도 CU는 차별화된 기획으로 지역과 상생을 도모하며 경쟁력 있는 상품을 지속 선보여 나갈 것"이라고 말했다.





이민지 기자 ming@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

국평 '41억'에 팔리는 은마아파트…1억8000만원만 더 내면 새 아파트 받는다[부동산AtoZ] 국평 '41억'에 팔리는 은마아파트…1억8000만원만 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

배달의 지옥에 빠진 치느님4년새 '1만원' 가격 인상

천년한우, 가자미, 전복 오르나?…APEC 정상 만찬메뉴에 관심폭발

러닝 전성시대, 광화문·회현역엔 이것까지 생겼다

1400억 어치 보석 털린 루브르 관장 "허술한 보안에 끔찍한 실패…책임지겠다"

"쥐 봤다"… 신고 급증에 서울시 '스마트 방제' 추진

北, APEC 앞두고 미사일 도발…"새 무기체계 극초음속비행체 시험발사"

테슬라, 3분기 순이익 37%↓…매출은 분기 최대

새로운 이슈 보기