기아, '테니스 레전드' 나달과 글로벌 파트너십 연장

23일 기아 언플러그드 성수서 조인식 개최

나달 "영감을 주는 동반자 기아에 감사"

기아가 세계적인 테니스 스타 라파엘 나달(Rafael Nadal)과의 글로벌 후원 파트너십을 이어간다. 나달은 이번 파트너십 연장을 계기로 한국을 찾아 국내 테니스 유망주와 팬들을 만나 소통의 시간을 가졌다.

기아는 23일 서울 성동구에 위치한 브랜드 체험공간 '기아 언플러그드 그라운드'에서 나달 선수에 대한 공식 후원 파트너십 연장 조인식을 개최했다. 이날 행사는 나달 선수와 송호성 기아 사장을 비롯한 기아 관계자, 국내 주니어 테니스 선수들이 함께 참석했다.

기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 117,200 전일대비 900 등락률 -0.76% 거래량 297,314 전일가 118,100 2025.10.23 09:59 기준 관련기사 코스피, 1%대 하락 출발…코스닥도 약세코스피 엿새째 사상 최고치…'사천피'까지 단 116포인트현대차·기아, '2025 R&D 협력사 테크 데이' 개최 전 종목 시세 보기 close 는 나달이 보인 열정과 도전 정신이 기아 브랜드 철학과 맞닿아 있다는 생각에서 2004년 후원을 시작했다. 파트너십은 올해로 21년째 이어지고 있다. 나달도 기아와의 파트너십에 대한 신뢰를 바탕으로 2006년부터는 본격적인 브랜드 글로벌 홍보대사로 활동하며 기아 브랜드를 전 세계에 알리는 데 기여해왔다.

이날 행사에서 송 사장과 나달은 새롭게 이어질 파트너십의 의미를 담은 명판에 서명했다. 나달은 "기아와 함께하는 21년의 세월 동안 어떤 순간에도 변함없는 파트너로 지원해 준 기아에게 진심으로 감사하다"며 "앞으로도 기아와 상호 영감을 주는 동반자로서 새로운 혁신을 향해 도전하는 기아의 여정에 힘을 보태고 함께 더 큰 미래를 만들고 싶다"고 소감을 밝혔다.

송 사장은 "나달과 함께할 앞으로의 여정 동안 기아는 나달과의 진솔한 우정을 바탕으로 전 세계 테니스 팬과 유망주들에게 희망과 동기를 부여하고 고객들과 긍정적 영감을 끊임없이 공유해 나갈 것"이라고 화답했다.

조인식 이후 기아와 나달은 국내 테니스 유망주와 팬들이 함께하는 파티 콘셉트와 행사도 함께 개최했다. 앞서 지난 22일에는 나달이 설립한 차세대 선수 양성기관 '라파 나달 아카데미' 코치진으로부터 테니스 트레이닝을 받을 수 있는 '기아 주니어 테니스 프로그램'도 진행했다.

기아는 만 13세부터 만 18세까지의 주니어 테니스 선수 중 국내·국제 대회 합산 성적이 우수한 20명을 사전 선발해 이번 기아 주니어 테니스 프로그램에 초청하고, 이들이 라파 나달 아카데미가 직접 개발한 커리큘럼으로 집중 트레이닝할 수 있도록 지원했다.

기아 주니어 테니스 프로그램에서 우수한 기량을 보여준 김시윤, 홍예리 선수와 기아 고객경험본부장 류창승 전무, 라파 나달 아카데미 소속 코치진이 기념 사진을 촬영하고 있는 모습. 사진 왼쪽부터 토메오 살바 라파 나달 아카데미 소속 코치, 김시윤 선수, 류창승 기아 고객경험본부장, 홍예리 선수, 마크 고메즈 마르티네즈 라파 나달 아카데미 소속 코치. 기아 제공 AD 원본보기 아이콘





우수연 기자 yesim@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>