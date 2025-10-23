경기농업마이스터대학, 청년CEO과정 모집…이달 31일까지 40명

경기도와 농림축산식품부 지원으로 운영되는 경기농업마이스터대학이 내년 '제4기 청년CEO 과정' 신입생을 이달 31일까지 모집한다.

이번 모집은 딸기와 시설채소 2개 전공 분야에서 20명씩, 총 40명을 선발하며, 도내 주소를 둔 만 40세 미만 청년농업인을 대상으로 한다.

경기농업마이스터대학 청년CEO 과정은 농업에 첫발을 내딛는 청년농업인들이 현장에 빠르게 적응하고 성장할수 있도록 2023년 신설된 1년제 교육과정이다. 품목 중심의 기술교육과 선도농 멘토링, 학습조직 활동 등 현장 맞춤형 교육을 통해 농업인의 전문성과 경쟁력을 강화할수 있다.

교육은 내년 2~3월 시작되며 안성 국립한경대학교와 수원 경기친환경농업연구센터에서 주 1회, 학기당 15주간 운영되며, 선도농 멘토링과 현장실습 등 60시간을 포함해 총 12학점, 180시간 과정으로 구성된다. 수료생들에게는 경기농업마이스터대학 학장 명의의 수료증이 수여된다.

지원자는 경기농업마이스터대학 누리집(gg.agrimst.com)에 들어가 모집요강과 지원서를 내려받아 신청하면 된다.

박종민 경기도 농수산생명과학국장은 "청년농CEO 과정은 현장에서 바로 활용 가능한 실무형 교육으로, 기술과 경영역량을 고루 갖춘 경쟁력 있는 농업인으로 성장할 수 있는 좋은 기회"라며 "경기도 농업의 미래를 이끌 열정 있는 청년들의 많은 참여를 기대한다"고 말했다.

경기농업마이스터대학 청년CEO 과정은 2023년 28명, 2024년 34명 등 총 62명의 수료생을 배출했다. 올해는 31명이 수료를 앞두고 있다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



