본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

IT·통합

코트라, 베트남 호치민서 '2025 한국 소비재 종합 판촉전'

김형민기자

입력2025.10.23 06:18

시계아이콘00분 42초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

'한국으로의 여행' 주제
K소비재 130개사, 720여 제품 선보여
내수기업 54개사도 베트남 판로 개척 나서

대한무역투자진흥공사(코트라)는 17~26일 베트남 호찌민에서 '2025 한국 소비재 종합 판촉전'을 개최한다고 23일 밝혔다.


코트라는 17~26일 베트남 호치민에서 '2025 한국 소비재 종합 판촉전'을 개최한다. 판촉전 행사장의 모습. 코트라

코트라는 17~26일 베트남 호치민에서 '2025 한국 소비재 종합 판촉전'을 개최한다. 판촉전 행사장의 모습. 코트라

AD
원본보기 아이콘

6회째를 맞는 이번 행사에선 총 130개사가 720여종의 K-소비재를 베트남 소비자들에게 선보인다. 메이크업쇼와 시식 행사 등 다양한 현장 프로모션과 함께 라이브커머스를 연계한 온라인 마케팅도 진행돼 'K-소비재'의 우수성을 알린다. 특히 '한국으로의 여행'을 핵심 주제로 현지 관람객이 우리나라의 다양한 매력을 체험할 수 있도록 구성했다. 9개 지자체 및 유관기관이 부스를 운영해 지방 기업의 제품을 홍보하고 현지에 진출한 우리 기업도 참여해 'K-브랜드' 인지도 제고에 힘을 보탠다.

54개 국내 내수 기업들은 현지 벤더사를 통해 제품을 시험적으로 판매 및 홍보하며 소비자 반응과 시장성을 직접 점검한다. 행사 종료 후에도 우수 반응을 얻은 제품을 후속 지원해 현지 유통망 입점을 지원할 계획이다.


현장에서는 산청 쌀, 안동 사과 등 지역 농산물도 함께 선보이며 우리나라의 다양한 지역 특산물을 베트남 소비자에게 친숙하게 알릴 예정이다. 향후 베트남 현지 진출 대기업, 중견기업과의 상생협력 및 지자체와의 공동 참여를 통해 동반 진출 모델을 구축하고 지방 기업의 균형 발전에도 기여한다는 방침이다.


구본경 코트라 동남아대양주지역본부장은 "베트남에 뿌리깊이 자리잡은 K-컬쳐 인기는 최근 더욱 성장하며 K-소비재 진출의 발판이 되고 있다"며 "앞으로 더 많은 지자체 및 기업과 협력해 K-브랜드 인지도를 높이고 K-소비재 기업이 안정적으로 현지 시장에 첫발을 내디딜 수 있도록 적극 지원하겠다"고 밝혔다.




김형민 기자 khm193@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"돌반지 진작 팔았어야 했나"…금값, '12년 만의 최대 낙폭' 5.7% 급락 "돌반지 진작 팔았어야 했나"…금값, '12년 만의 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

배달의 지옥에 빠진 치느님4년새 '1만원' 가격 인상

"살 빼는 '위고○○'"…일반 식품 '사기 광고' 주의보

러닝 전성시대, 광화문·회현역엔 이것까지 생겼다

"동남아 여행 가려고 했는데 취소"'…캄보디아 포비아에 여행사 '초긴장'

"3년을 기다렸다" 청년 3만3000명, 오늘부터 최대 1080만원 받는다

기록적 랠리 코스피, 버블일까?

"세금 오르기 전에 …" 일찌감치 움직이는 강남 부모들

새로운 이슈 보기