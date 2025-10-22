양오봉 전북대 총장, 개인정보 유출·채용비리 의혹 사과

32만명 개인정보 유출로 과징금 6억2천만원

박성준 “피해자 구제·보안 강화 시급” 지적

김용태 “교수 채용 제보자 회유·압박” 비판

양오봉 전북대학교 총장이 22일 전북대에서 열린 국회 교육위원회 국정감사에서 질의에 답변하고 있다. 연합뉴스

양오봉 전북대학교 총장이 재학생·졸업생 개인정보 유출과 교수 채용 비리 의혹과 관련, 다시 한번 고개를 숙였다. 국회 교육위원회 국정감사에서 잇따른 의원들의 질타가 이어지자 거듭 사과했다.

더불어민주당 박성준 의원(서울 중·성동을)은 22일 전북대에서 열린 국감에서 "지난해 전북대에서 32만명의 개인정보가 유출됐다"며 "올해 6월까지 개인정보 민원 상담 874건, 이메일 477건, 국민신문고 13건 등 상담이 진행되고 있다"고 지적했다. 이어 "개인정보보호위원회 조사에 따르면 전북대는 학사 시스템 구축 당시부터 보안에 취약했다"며 피해자 구제 방안과 사전 모니터링 강화 등을 요구했다.

양 총장은 "먼저 개인정보 유출 사태가 발생한 점에 대해 사과드린다"며 "현재 경찰 수사가 진행 중인데 저희가 철저히 대비하지 못한 점 송구스럽다"고 답했다.

앞서 지난해 7월 전북대 정보통합시스템 '오아시스'에서 재학생과 졸업생, 평생교육원생 등 32만여건의 개인정보가 유출돼 개인정보보호위원회로부터 6억2,300만원의 과징금을 받았다.

국민의힘 김용태 의원(경기 포천·가평)은 교수 채용 비리 의혹을 지적했다. 김 의원은 "지난해 전북대 미술학과 교수 채용 과정에서 절차가 제대로 지켜지지 않았고 특정인에게 유리한 환경이 조성됐다는 의혹이 제기됐다"며 "더 큰 문제는 의혹을 알린 제보자가 대학 핵심 관계자들로부터 회유와 압박을 받았다는 점"이라고 강조했다. 이어 "전북대가 수사만 의뢰할 것이 아니라 자체적으로 감사해야 한다"고 지적했다.

양 총장은 이에 대해서도 "학교 책임자로서 송구하다"며 "수사기관이 아니어서 파악에 한계가 있지만, 경찰 수사에 적극 협조하겠다"고 말했다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr



