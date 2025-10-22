본문 바로가기
AI시대 대학 혁신 전략은?… 염재호 태재대 총장, 국립부경대서 특강

영남취재본부 김용우기자

입력2025.10.22 16:07

국립부경대학교(총장 배상훈)가 22일 오전 대학본부 2층 대회의실에서 염재호 태재대학교 총장 초청 특강을 진행했다.


염재호 총장은 이날 국립부경대 교원, 직원 등 150여명이 참석한 가운데 'AI 시대의 대학 혁신 전략'을 주제로 강단에 올랐다.

이번 특강은 인공지능, 빅데이터 등 디지털 혁명 시대 속에서 교육·연구·행정 전 분야에 걸친 AX(인공지능 전환) 혁신 방안을 모색하고 확산하기 위해 마련됐다.


염 총장은 강연에서 태재대가 시행 중인 온라인 액티브 러닝을 소개하며 "이제 대학은 대량생산 체제의 지식이 아니라 복잡하고 불확실한 환경에서 문제를 해결할 수 있는 역량을 키워줄 수 있어야 한다"고 힘줬다.


국립부경대는 지난달에도 AX 관련 학계·산업계 전문가를 초청해 세미나를 연 데 이어 이날 특강을 여는 등 대학 특성에 맞는 미래형 혁신 전략을 지속해서 수립하고 추진한다는 계획이다.

AI시대 대학 혁신 전략은?… 염재호 태재대 총장, 국립부경대서 특강
영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr
