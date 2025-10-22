본문 바로가기
기장군, 부산 최초 ‘인플루엔자 예방접종 확대’ 추진

영남취재본부 조충현기자

입력2025.10.22 16:02

14~18세 청소년·50~64세 군민까지 무료

기장군(군수 정종복)은 군민 건강 증진과 감염병 예방을 위해 오는 29일부터 부산시 최초로 '인플루엔자 예방접종 확대 지원사업'을 시행한다고 22일 전했다.


이 사업은 기장군이 자체 예산을 투입해 무료 접종 대상을 넓힌 것으로, 기존 국가예방접종 지원 대상에 포함되지 않는 ▲14~18세 청소년(2007~2011년생)과 ▲50~64세 군민(1961~1975년생)이 새롭게 무료 지원 대상에 포함된다.

기존에는 ▲6개월~13세 어린이 ▲임신부 ▲65세 이상 어르신 ▲14~64세 사회보호대상자(심한장애인, 국가유공자, 생계·의료급여수급자)만 무료 접종을 받을 수 있었다.


이에 따라 19세~49세(1976~2006년생)를 제외한 전 군민이 무료 접종 혜택을 받게 된다.


예방접종은 오는 2026년 2월 28일까지 기장군 내 위탁의료기관 64개소에서 가능하다. 다만 보건소 및 보건지소에서는 접종을 하지 않으며, 신분증과 주민등록상 주소를 확인할 수 있는 서류를 반드시 지참해야 한다.

국가예방접종 지원 대상자는 2026년 4월 30일까지 무료 접종을 받을 수 있다.


정종복 기장군수는 "예방접종은 인플루엔자 감염과 합병증을 줄이는 가장 효과적인 방법"이라며 "이번 확대 지원을 통해 군민 모두가 건강한 겨울을 보낼 수 있길 바란다"고 말했다.


위탁의료기관 목록 등 자세한 내용은 기장군보건소 홈페이지 또는 예방접종실을 통해 확인할 수 있다.

인플루엔자 예방접종 지원사업 안내문.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
