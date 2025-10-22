고용 초과, '중증' 채용 늘렸더니… 부산항만공사, 장애인고용 우수사업주 선정

부산항만공사(BPA, 사장 송상근)가 2025년 장애인고용 우수사업주로 뽑혔다.

장애인고용 우수사업주는 장애인고용촉진 및 직업재활법 제24조 및 같은 법 시행령 제22조 제2항에 따라 장애인 고용에 모범이 되는 사업주를 선정·우대하는 제도로 고용노동부 및 한국장애인고용공단이 매년 선정한다.

부산항만공사는 2022년 공공기관 최초로 장애인고용 우수사업주로 선정된 이후 올해 2회 연속으로 인증을 유지하게 됐다. 인증기간은 2025년 10월 21일부터 3년간이다.

2025년에는 공공기관과 민간기업을 포함해 총 12개 기관과 기업이 우수사업주로 선정됐다. 부산항만공사는 ▲장애인 적합 직무 운영, ▲장애인 채용 우대 조치 및 절차 개선, ▲장애인 근로자 처우 향상, ▲장애친화적 직장문화 조성 등에서 높은 평가를 받은 것으로 알려졌다.

부산항만공사는 사내 카페의 바리스타 직무를 장애인 적합 직무로 지정해 운영하고 있으며 이를 통해 법정 의무고용 인원의 1.5배 수준의 장애인을 고용하고 있다. 또 중증장애인 근로자를 위한 근로지원인력 배치와 장애물 없는 근무환경(Barrier Free) 조성 등을 통해 전체 장애인 근로자 중 중증장애인 비율이 36%에 달하는 점도 주목받았다.

BPA 송상근 사장은 "장애인을 포함해 사회적 약자 고용에 앞장서는 것이 공공기관의 책무"라며 "모범기관으로 인정받은 만큼 장애인 고용 확대와 근로환경 개선에 더 힘쓰겠다"고 말했다.





