창원특례시, 노인의 날 행사 성료 … 어르신들 헌신에 감사함 전해

경남 창원특례시는 22일 지역 어르신들의 헌신과 노고에 감사를 표하는 '제29회 노인의 날 기념행사'를 성황리에 마쳤다.

이번 행사는 대한노인회 창원지회와 진해지회가 각각 주관해 경상남도교통문화연수원과 진해문화센터 실내체육관 두 곳에서 나눠 진행됐다.

진해문화센터 실내체육관에서 열린 진해지회 행사에는 장금용 창원특례시장 권한대행, 도·시의원, 어르신 600여명이 참석했다. 진해노인대학의 레크댄스와 벚꽃색소폰합주단의 연주로 식전 분위기를 돋운 뒤, 본 행사에서는 노인강령 및 경로헌장 낭독, 모범노인 및 우수 경로당 표창 수여식이 이어지며 어르신들의 공로를 기리고 존경의 뜻을 전했다.

장 권한대행은 축사에서 "오늘날 창원의 발전을 일군 분들이 바로 어르신들이기에 깊은 존경과 감사를 드린다"며 "초고령사회에 발맞춘 복지정책과 스마트 경로당 운영 등 혁신적 맞춤형 서비스를 통해 어르신들이 건강하고 행복한 노후를 보내실 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

한편, 경상남도교통문화연수원에서 열린 창원지회 행사에는 손태화 창원특례시의회 의장을 비롯한 도·시의원과 어르신 500여명이 참석했다.

한편 창원특례시는 이번 행사를 통해 지역 어르신들에 대한 감사와 존경의 뜻을 전하고, 어르신들의 지혜와 경험이 지역사회 발전으로 이어지는 세대 간 화합의 장을 마련했다.





영남취재본부 송종구 기자



