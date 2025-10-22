광주지역 각계 대표 80여명 '긴급 비상회의'

정부 '국가 AI 전략 공백' 깊은 우려 표명

"국가AI컴퓨팅센터 설립공약 이행" 촉구

국가AI컴퓨팅센터 입지를 둘러싼 논란이 증폭되는 가운데 광주지역 정치권과 시민사회, 경제계 등 각계 대표 80여명이 지난 21일 밤 긴급회의를 열어 정부의 국가 AI 전략 부재에 대해 심각한 우려를 표명했다. 이는 삼성SDS가 당초 광주 유치를 전제로 논의해왔던 것과 달리 전남으로 입지를 변경, 정부 공모를 신청한 사실이 알려지면서 촉발된 것으로, 강기정 시장 주재로 시청에서 '광주 미래산업 비상회의'가 열렸다.

회의 참석자들은 "국가AI컴퓨팅센터 유치는 단순한 지역 이익을 넘어 대한민국의 미래 경쟁력을 좌우하는 핵심 사업이다"며 "정부의 전략 부재와 근시안적 경제논리 판단이 국가 산업 일관성과 방향성을 흔들고 있다"고 비판했다. 특히 이재명 대통령이 후보 시절 광주 유치를 공약했고, 이는 국정운영 5개년 계획에도 명시된 내용임에도 불구하고, 이제 와서 오로지 땅값과 전력 요금 등 당장의 경제성만을 기준으로 판단하려는 움직임에 깊은 실망감을 드러냈다.

강 시장은 광주시가 삼성SDS와 오랫동안 협의를 거쳐 GPU 즉시 투입, 부지 가격 인하, 전력 요금 특례입법, 최대 1,000억원 규모의 투자 지원 등 파격적 조건을 제안해 왔다고 밝혔다. 또 국가AI데이터센터를 비롯한 인프라와 기업, 인재가 이미 집적된 광주야말로 컴퓨팅센터 건립의 최적지라고 강조하며, "기업이 정부 공모 신청 마감을 열흘 앞두고 갑자기 입장을 번복한 것은 납득하기 어렵다"고 목소리를 높였다.

비상회의에서는 "불법 계엄과 탄핵 국면에서도 민주주의를 지켜낸 광주시민에게 또다시 약속이 뒤집히는 상황은 국가 신뢰와 정책 공정성의 심각한 문제"라는 비판이 쏟아졌다. 오상진 인공지능산업융합사업단장은 "AI 국가 패권 경쟁이 치열한 지금, 예산효과를 극대화하기 위해 인프라와 인재가 이미 집약된 광주에 투자하는 것이 가장 효율적"이라고 역설했다.

회의 참석자들은 이날 '비상회의' 명의로 더불어민주당 지도부에 '이재명 대통령의 제1호 공약, 국가AI컴퓨팅센터 광주 설립 이행 촉구' 입장문을 전달하기로 뜻을 모았다. 이들은 "대통령 공약으로 명시된 사업이 특정 기업의 판단 하나로 뒤집혀서는 안 된다"며 정부와 민주당에 재검토를 요청했다.

강 시장은 "광주의 AI 꿈은 멈출 수 없다"며 "국가AI컴퓨팅센터는 대한민국이 AI 3강으로 도약하기 위한 핵심 인프라이며, 광주는 국민 모두를 위한 '공공의 AI' 산업을 결코 포기하지 않겠다"고 밝혔다.

한편 광주시는 국가AI컴퓨팅센터 유치를 위해 지난 7월부터 범시민 서명운동을 벌여왔다. 시민, 기업, 대학, 종교계, 사회단체 등 각계가 자발적으로 진행한 서명운동에는 17만829명이 참여하며 광주시민 등 국민의 높은 관심과 열망을 보여줬다.





