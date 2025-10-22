◆실장급 승진 및 전보 ▲기획조정실장 김재철 ▲수산정책실장 최현호 ▲중앙해양안전심판원장 이시원
세종=강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr
[인사] 해양수산부
2025년 10월 22일(수)
◆실장급 승진 및 전보 ▲기획조정실장 김재철 ▲수산정책실장 최현호 ▲중앙해양안전심판원장 이시원
