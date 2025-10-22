본문 바로가기
'수신료의 가치' KBS, '대왕문무' 시작…매년 대하 드라마 제작

이경호기자

입력2025.10.22 12:45

'수신료의 가치' KBS, '대왕문무' 시작…매년 대하 드라마 제작
TV 수신료 통합징수 시행을 하루 앞둔 22일 KBS는 대하드라마 제작, 대형 공연 프로젝트 기획 등 공영방송 가치를 증명하기 위한 계획을 발표했다. 이에 따라 KBS는 내년 하반기 정통 사극 '대왕 문무' 방영을 시작으로 매년 대하드라마를 제작할 방침이다.


올해 광복 80주년을 맞아 선보인 '조용필, 이 순간을 영원히'와 같은 대형 프로젝트 공연 기획을 정례화한다. K-컬처의 세계적 확산에 기여할 K-팝 공연도 기획한다. 또 인공지능(AI) 기술을 활용한 역사 콘텐츠, 국가적 의제를 제시하는 다큐멘터리 제작에 박차를 가한다. 저출생 극복 TV 캠페인을 펼치고 어린이 전용 콘텐츠도 만들 예정이다.

이번 공공성 강화 계획은 TV 수신료 통합징수 재개에 맞춰 나왔다.


TV수신료는 KBS의 주요 재원으로, 1994년부터 전기요금과 통합 징수돼 왔으나 2023년 7월 방송법 시행령 개정으로 분리된 바 있다. 올해 4월 이를 되돌리는 내용이 담긴 개정안이 통과됐고, 법안 공포 6개월인 이달 23일부터 통합징수가 재개된다


KBS는 "제2의 창사 수준으로 공영성, 공공성, 공익성 강화 계획을 재정비해 국민이 내주시는 수신료의 가치에 보답하겠다"고 말했다.




이경호 기자 gungho@asiae.co.kr
