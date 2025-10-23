연중 최대 쇼핑축제 '쓱데이' 돌아왔다…행사물량 2兆 '역대급'

30일부터 내달 9일까지 진행

이마트·SSG닷컴 등 온·오프 계열사 총출동

창고 대방출 세일 열고 파격가 혜택

신세계그룹이 온·오프라인 계열사가 총출동하는 쇼핑 축제 '2025 대한민국 쓱데이'를 개최한다.

쓱데이행사 포스터. 신세계그룹 제공

6회째인 올해 쓱데이는 오는 30일부터 다음 달 9일까지 역대 최장기간인 11일 동안 진행된다. 행사 물량도 2조원 이상으로 역대 최대 규모다. 이마트를 시작으로 신세계백화점과 SSG닷컴, G마켓, 신세계까사 온라인몰인 굳닷컴 등 18개 계열사가 순차적으로 행사에 참여한다. 이마트는 행사 기간을 기존 3일에서 4일로 확대하고 한우를 포함한 먹거리와 생활필수품 등 약 150종을 최대 50% 할인한다. 슈퍼마켓 이마트 에브리데이에서도 한우 전 품목을 최대 40% 할인 판매한다.

G마켓과 옥션은 로보락 로봇청소기와 에버랜드 종일권, 피코크 떡갈비, 크리넥스 화장지 등 '시그니처 특가템' 4종을 단독 특가로 판매한다. 신세계까사는 까사미아 인기 소파 '캄포시리즈'를 최대 50% 할인한다. 스타벅스는 쓱데이 기념 크리스마스 시즌 캐릭터 굿즈 25종을 출시한다. 편의점 이마트24는 미슐랭 셰프와 협업한 도시락을 선보인다. 신세계푸드는 NBB 골든 카츠 버거, 골든 모짜카츠 버거 등 쓱데이 전용 상품을 기획했다.

올해 쓱데이의 핵심 키워드 중 하나는 '제대로 된 클리어런스 세일'이다. 신세계그룹은 쓱데이를 '공식적인 창고 대방출의 날'로 정하고, 각 사가 보유한 상품을 합리적인 가격에 선보인다. 대표적으로 이마트는 아이폰15를 3000대 한정으로 30% 할인하고, 이마트24는 스마트TV를 최대 50% 할인한다. 이 밖에 신세계백화점, 조선호텔, 이마트24, 스타필드, 사이먼 아울렛 등 오프라인 공간을 활용한 체험행사도 선보일 예정이다.

신세계그룹 관계자는 "올해 쓱데이는 우리가 가장 잘할 수 있는 방식으로 고객에게 힐링을 전하는 축제로 기획했다"며 "쇼핑을 넘어 문화와 감동을 함께 전하는 행사로 계속 발전시킬 것"이라고 전했다.





김흥순 기자 sport@asiae.co.kr



