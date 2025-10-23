본문 바로가기
연중 최대 쇼핑축제 '쓱데이' 돌아왔다…행사물량 2兆 '역대급'

김흥순기자

입력2025.10.23 11:00

30일부터 내달 9일까지 진행
이마트·SSG닷컴 등 온·오프 계열사 총출동
창고 대방출 세일 열고 파격가 혜택

신세계 그룹이 온·오프라인 계열사가 총출동하는 쇼핑 축제 '2025 대한민국 쓱데이'를 개최한다.


쓱데이행사 포스터. 신세계그룹 제공

쓱데이행사 포스터. 신세계그룹 제공

6회째인 올해 쓱데이는 오는 30일부터 다음 달 9일까지 역대 최장기간인 11일 동안 진행된다. 행사 물량도 2조원 이상으로 역대 최대 규모다. 이마트 를 시작으로 신세계백화점과 SSG닷컴, G마켓, 신세계까사 온라인몰인 굳닷컴 등 18개 계열사가 순차적으로 행사에 참여한다. 이마트는 행사 기간을 기존 3일에서 4일로 확대하고 한우를 포함한 먹거리와 생활필수품 등 약 150종을 최대 50% 할인한다. 슈퍼마켓 이마트 에브리데이에서도 한우 전 품목을 최대 40% 할인 판매한다.

G마켓과 옥션은 로보락 로봇청소기와 에버랜드 종일권, 피코크 떡갈비, 크리넥스 화장지 등 '시그니처 특가템' 4종을 단독 특가로 판매한다. 신세계까사는 까사미아 인기 소파 '캄포시리즈'를 최대 50% 할인한다. 스타벅스는 쓱데이 기념 크리스마스 시즌 캐릭터 굿즈 25종을 출시한다. 편의점 이마트24는 미슐랭 셰프와 협업한 도시락을 선보인다. 신세계푸드는 NBB 골든 카츠 버거, 골든 모짜카츠 버거 등 쓱데이 전용 상품을 기획했다.


올해 쓱데이의 핵심 키워드 중 하나는 '제대로 된 클리어런스 세일'이다. 신세계그룹은 쓱데이를 '공식적인 창고 대방출의 날'로 정하고, 각 사가 보유한 상품을 합리적인 가격에 선보인다. 대표적으로 이마트는 아이폰15를 3000대 한정으로 30% 할인하고, 이마트24는 스마트TV를 최대 50% 할인한다. 이 밖에 신세계백화점, 조선호텔, 이마트24, 스타필드, 사이먼 아울렛 등 오프라인 공간을 활용한 체험행사도 선보일 예정이다.


신세계그룹 관계자는 "올해 쓱데이는 우리가 가장 잘할 수 있는 방식으로 고객에게 힐링을 전하는 축제로 기획했다"며 "쇼핑을 넘어 문화와 감동을 함께 전하는 행사로 계속 발전시킬 것"이라고 전했다.




김흥순 기자 sport@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

