민간 손잡은 제2판교 벤처타운…'통합 생태계'로 발전시킨다

벤처기업협회·서강대·스테이션K MOU

IR·데모데이 등 한데 묶는 플랫폼 구상

벤처기업협회는 22일 경기 성남시 경기스타트업브릿지에서 제2판교 테크노밸리 벤처타운의 3개 컨소시엄 벤처·스타트업 육성 운영 기관인 서강대학교 산학협력단, 스테이션K와 '민간 중심의 벤처·스타트업 생태계 활성화를 위한 공동 협력 업무협약'을 체결했다고 밝혔다.

이번 협력은 세 운영기관이 상호 연계와 공동 프로그램 운영을 통해 제2판교 벤처타운을 하나의 통합 생태계로 발전시키기 위해 마련됐다. 세 기관은 '벤처타운 운영기관 협의체(가칭)'를 발족해 벤처타운 브랜딩 및 홍보, 입주 스타트업을 위한 통합 IR 및 데모데이 개최, 정책 제안 및 규제 개선 등 다각적인 협력사업을 공동으로 추진할 계획이다.

제2판교 테크노밸리 벤처타운은 첨단산업 분야의 앵커기업과 창업 생태계가 융합된 혁신 클러스터로, 창업부터 글로벌 진출까지 전 과정을 지원하는 민간 주도 창업혁신 플랫폼으로 조성됐다.

벤처타운 G1·G2·G3 블록의 각 컨소시엄은 의무적으로 10년간 연면적의 30% 이상을 창업 공간으로 무상 제공하고 입주 스타트업을 위한 보육, 투자, 교육 등 성장 지원 프로그램을 운영해야 한다.

벤처기업협회 관계자는 "세 기관의 전문성과 자원을 결합해 입주 벤처기업들이 실질적인 성과를 낼 수 있는 최고의 성장 환경을 만들겠다"고 했다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr



