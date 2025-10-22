김태흠 지사, 'K-팝 외교관'으로 일본 간다

한일 국교정상화 60주년 맞아 나라현서 문화·경제 교류… 20개 충남 기업 일본시장 개척 동행

김태흠 충남도지사가 한일 국교 정상화 60주년을 기념해 K-팝과 충남 기업을 앞세워 일본을 찾는다. 이번 방문은 문화 외교와 경제 교류를 아우르는 일정으로, '충남 1호 영업사원'으로서 일본 시장 개척에 나선다.

22일 충남도에 따르면 김 지사는 오는 23일부터 3박 4일 일정으로 일본을 방문해 오사카와 나라현을 오가며 수출상담회, 문화교류 행사, 한일 문화 세미나 등에 참석한다.

김 지사는 23일 오사카 뉴오타니호텔에서 열리는 충남 수출상담회에 참석해 도내 중소기업 제품의 우수성을 홍보한다.

수출상담회는 건축자재·화장품·건강기능식품 등 도내 20개 중소기업이 참여해 현지 바이어와 일본 시장 진출 상담을 진행한다.

이어 나라현 JW메리어트호텔 리셉션에서 야마시타 마코토 지사와 다나카 타다미쓰 의장 등 나라현 주요 인사들과 만나 양 지역의 우정을 재확인한다.

24일에는 오사카 야마토대학을 찾아 타노세 료타로 총장을 접견하고, 대학생을 대상으로 '청년 세대가 만드는 한일의 미래'를 주제로 강연을 진행한다.

같은 날 오후에는 나라 100년회관에서 열리는 충남-나라현 문화교류 행사에 참석해 K-팝·J-팝 공연과 전통공연을 함께 즐기며 양 지역의 공동선언문을 발표한다.

25일에는 나라 가시하라시 만요홀에서 열리는 한일 문화 세미나에 참석해 양 지역 미술관 간 교류 협력 MOU를 체결하고 일본 인사들과 대담을 이어간다.

도 관계자는 "이번 방문은 백제 문화로 이어진 충남과 나라현의 역사적 인연을 기반으로 미래 세대 교류와 실질적 경제 협력을 강화하는 계기가 될 것"이라고 말했다.





