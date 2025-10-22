본문 바로가기
Dim영역
사회
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

지역

광진구, 구석구석 비상벨 1119개 가동

김민진기자

입력2025.10.22 06:58

시계아이콘00분 30초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

공중화장실에도 360개 설치…"누르면 즉시 연결"

서울 광진구(구청장 김경호)가 구민의 생활안전 강화를 위해 지역 곳곳에 설치한 비상벨 1119개를 상시 운영하고 있다고 22일 밝혔다.

광진구에 설치된 비상벨. 광진구 제공.

광진구에 설치된 비상벨. 광진구 제공.

AD
원본보기 아이콘

비상벨은 범죄나 응급상황 발생 시 즉시 버튼을 눌러 도움을 요청할 수 있는 장치로, 누르면 폐쇄회로(CC)TV 통합관제센터 관제원과 실시간 음성통화가 가능하다. 통화와 동시에 현장 영상이 모니터에 자동 표시돼 경찰이 긴급상황을 인지하고 즉시 출동한다.


현재 구 내에는 ▲생활방범 730개 ▲공원 163개 ▲어린이보호구역 147개 ▲시설방범 79개 등 총 1119개의 비상벨이 가동 중이며, 올해에도 17개를 추가 설치해 범죄 예방망을 더욱 촘촘히 했다.

특히 공중화장실에도 360개의 비상벨이 설치돼 있다. 구는 40여 곳의 공중화장실을 대상으로 지구대와 긴급 연계체계를 구축, 위급상황 발생 시 즉시 대응할 수 있도록 운영 중이다.


김경호 광진구청장은 “비상벨은 범죄를 예방하고 구민을 신속히 보호할 수 있는 장치”라며 “긴급상황 발생 시 비상벨을 적극 활용해 달라”고 당부했다. 이어 “비상벨과 CCTV를 꾸준히 확충해 구민이 안심하고 생활할 수 있는 스마트 안전도시를 만들어 가겠다”고 말했다.




김민진 기자 enter@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"기다렸다 사라…나는 벌써 샀다" 국토부 고위직, 규제지역 '똘똘한 한 채'[부동산AtoZ] "기다렸다 사라…나는 벌써 샀다" 국토부 고위직, ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"성심당 가려고 연차냈는데…" 11월3일 하필 그날이

O자로 다리 벌린 채 묻혀 있었다… 같은 무덤 속 다른 운명

전기밥솥 이렇게 쓰면 치매 위험…"내솥에 쌀 씻지 마라" 경고

"남들 다 가는 오사카·다낭 이젠 식상해"…한국인 '38배' 폭증한 '이곳'

비만인데 더 오래 산다고?…'이 힘' 강하면 사망 위험 뚝

"2만5000원 짜리 100마리씩 튀겨도 쪽박"…치킨 공화국은 결국 '몰락'했다

또 "크고 아름답게…" 백악관 허무는 트럼프

새로운 이슈 보기