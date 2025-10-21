[날씨]수요일 아침 최저기온 3~14도…낮밤 기온 차 매우 커

쌀쌀한 초겨울 날씨가 찾아온 21일 오전 두꺼운 옷차림을 한 출근길 시민들이 광화문 네거리를 지나고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

수요일인 22일은 기온이 예년보다 2∼5도 낮고 바람이 약간 강하게 불면서 추운 날씨가 이어질 전망이다.

22일 아침 최저기온은 3∼14도, 낮 최고기온은 14∼23도로 예보됐다. 중부내륙 일부와 남부지방 높은 산지에는 서리가 내리겠으며, 경기북부내륙 일부와 강원북부내륙·강원산지는 기온이 영하로 떨어지면서 얼음이 어는 곳도 있겠다.

서쪽 지역을 중심으로 낮과 밤의 기온 차가 15도 안팎으로 매우 크겠으니 건강 관리에 유의해야 한다.

주요 도시별 최저기온과 최고기온은 서울 6도와 18도, 인천 6도와 17도, 대전 6도와 19도, 광주 8도와 21도, 대구 11도와 19도, 울산 13도와 19도, 부산 14도와 22도다.

이른 추위는 지상의 바람이 북풍 계열에서 동풍 계열로 바뀌고 기존에 유입된 찬 공기가 빠져나가면서 23일 풀리겠다.

강원 영동과 경상권, 제주도는 대체로 흐리고 그 밖의 지역은 가끔 구름이 많겠다. 강원 영동과 경북 동해안·경북 북동 산지, 경남권 동부, 제주도는 가끔 비가 내리는 곳이 있겠다.

21일~22일 예상 강수량은 강원 영동 20∼60㎜, 경북 동해안·경북 북동 산지 5∼40㎜, 부산·울산 5∼20㎜, 경남 동부 내륙·울릉도·독도 5㎜ 안팎이다.

바다 물결은 동해 앞바다에서 1.0∼3.5m, 서해 앞바다에서 0.5∼2.0m, 남해 앞바다에서 0.5∼2.5m로 일겠다.

안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내 먼바다) 파고는 동해 1.5∼4.0m, 서해 0.5∼4.0m, 남해 1.5∼3.5m로 예측된다.





송승섭 기자



