세종시, 내달 18일까지 '2025 인구주택총조사' 표본 조사 진행

세종시가 내달 18일까지 '2025 인구주택총조사' 표본 조사를 실시한다.

인구주택총조사는 통계청이 주관하고 세종시가 실시하는 5년 주기의 조사로, 인구·가구·주택에 관한 읍면동 단위의 종합적인 정보를 파악해 정책 수립 및 연구 등의 기초자료로 활용된다.

참여 대상은 세종시 전체 가구 중 통계청으로부터 사전에 조사안내문이 발송된 표본 20%로, 3만 2703가구다. 이 조사는 오는 22일부터 31일까지 인터넷조사과 전화조사(무료 콜센터 방식으로 우선 진행된다.

이 기간에 참여하지 않은 가구만 본 조사 기간인 내달 1일부터 18일까지 조사원이 대상 가구를 직접 방문해 조사를 진행할 예정이다. 인터넷 조사는 2025 인구주택총조사 누리집에 접속해 안내문의 가구별 고유 참여번호를 입력한 후 참여할 수 있다.

시는 조사 관리자와 조사요원 등 179명을 선발해 사전교육을 실시하는 등 조사 준비에 만전을 기하고 있다.

이용일 기획조정실장은 "표본 가구로 선정된 가구는 방문 조사보다는 인터넷·전화를 활용한 비대면 조사방식을 통해 보다 안전하고 효율적인 조사가 이뤄질 수 있도록 협조해 주시길 바란다"고 말했다.





충청취재본부 김기완 기자 bbkim998@asiae.co.kr





